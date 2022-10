Provincia y Nación trabajan con municipios en el fortalecimiento de los Centros Integradores Comunitarios

La subsecretaria de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Berardo, y la directora nacional de Desarrollo Humano, Paola Rezano, entregaron este martes los recursos a la intendenta de Conscripto Bernardi, Marina Canteros; al presidente comunal interino de Rincón de Nogoyá, Marcelo Carrizo, y a la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias del municipio de Paraná, Eliana Ramos. Los fondos serán destinados a la adquisición de insumos y herramientas para llevar adelante talleres, capacitaciones, proyectos productivos y trabajo comunitario.



Durante el encuentro, la ministra expresó: “Como nos pide el gobernador Gustavo Bordet, seguimos trabajando para llegar con herramientas a todos los rincones de la provincia y los centros integradores comunitarios y su acompañamiento nos resultan importantes, porque sabemos que es un punto de encuentro muy relevante que, cuando la comunidad se apropia, genera proyectos locales en cada uno de estos espacios. Donde no hay un CIC específicamente, acompañamos las gestiones comunitarias que cumplen una función similar en cada localidad”.



Por su parte, Berardo explicó: “El Programa Participar en Comunidad busca rearticular con los gobiernos locales los centros integradores comunitarios que son su responsabilidad, para que no se sientan solos y seguir acompañándolos. Además, es una vía de construcción de la política nacional, provincial y municipal y con participación ciudadana en una misma línea de trabajo, de ida y vuelta. Federalmente, no son las mismas realidades en todo el país, por eso nuestro pensar permanente es trabajar vía la provincia, los municipios y el centro de referencia”.



En la actividad también participaron la subsecretaria de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosa Silva; la senadora por el departamento Federal, Nancy Miranda; la articuladora del Centro de Referencia de Entre Ríos de la cartera Social de Nación, Jimena Osuna, y la subsecretaria de Desarrollo Humano de Paraná, Natalia Osuna.



Alcances del programa nacional



El Programa Participar en Comunidad tiene como objetivo promover una mayor participación y articulación de las instituciones, organizaciones y actores de la comunidad a fin de responder de manera integral a las demandas y necesidades locales planteadas en territorio, principalmente de los sectores más vulnerables, favoreciendo el abordaje integral de las políticas sociales.



Sobre el destino de los recursos recibidos como parte de Participar en Comunidad, la intendenta Canteros compartió: “Este programa fortalece nuestros Centros de Integración Comunitario, lo que nos posibilita capacitar en oficios, como herrería y carpintería, a chicos que lo necesitan. Estamos muy agradecidos por el aporte y el acompañamiento”.



A su turno, Marcelo Carrizo valoró: “Para nosotros, es un acierto en algo que venimos trabajando hace mucho, que es en capacitación en oficios de carpintería, herrería, informática y también para mejorar el salón, donde además funciona el Programa Educando en Movimiento”.



Por último, Ileana Ramos indicó: “Para nuestro municipio se trata del fortalecimiento del CIC La Floresta, para seguir construyendo en comunidad. Es un espacio donde funciona un centro de salud y ahora, con este aporte, se van a adquirir herramientas para los talleres de peluquería, computación y un anexo textil. Agradecemos el trabajo coordinado con la provincia y la nación por este aporte”. (Prensa Ministerio de Desarrollo Social)