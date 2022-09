FEDER APUNTA A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PYMES CON UNA LÍNEA DE CURSOS PARA AFILIADOS

En el mes de octubre, estarán disponibles las capacitaciones en Negociación, Open Office, Inteligencia emocional, Formación de formadores, Cómo motiva a las personas, Técnicas de venta y PNL en ventas, Prevención lavado de activos y FT, Resolución de problemas y toma de decisiones, Prevención en el movimiento y traslado de cargas y Cómo estudiar y maximizar el aprovechamiento del tiempo. Desde la Federación avisaron que la idea era brindar una cartera más amplia con cursos más específicos, estructurados en un formato on demand, para que el afiliado pueda desarrollarlos en el horario y día que desee.

En el pasado, Feder dictaba cursos presenciales en los centros asociados, pero en esta oportunidad apostaron por la modalidad virtual. “El período post pandemia nos mostró que la gente no tiene mucha intención de ir a cursos presenciales, ya que no dispone de tiempo y no nos convenía ese modelo de organización. Apuntamos a la profesionalización en el tiempo que nuestros afiliados tengan disponible”, manifestaron.

“Buscamos que sea algo didáctico, práctico, sin mucho material que descargar porque vimos que las formas de aprender hoy no van por ese camino y por ahora, hemos tenido una respuesta positiva”, indicaron desde la institución.

Por otra parte, señalaron que esperan, a largo plazo, poder consolidar una marca educativa de Feder con carreras terciarias, ya sea a través de convenios con instituciones académicas o desarrollando un marco educativo propio. “La Cámara no persigue sacar un rédito económico, sino que aspira a la capacitación del emprendedor o comerciante y que aquel que no conoce a la federación, se acerque a través de los cursos. Hoy Feder nuclea a más de 5.000 pymes y hay muchos que no la conocen, más que nada en las localidades del interior”, expresaron desde la dirigencia.

Otras líneas

Además, desde la Cámara dieron cuenta de la implementación de una nueva propuesta de formación denominada Feder Interactivo. El mismo es un entrenamiento dinámico presencial, que permite aprender por medio de diversas técnicas, temas que fortalecen a la comunidad Pyme.

En esta línea educativa los encuentros serán presenciales y se dividirá a la provincia por zonas. La modalidad será la de elegir un centro comercial de una localidad como punto de encuentro y se invitarán afiliados de centros comerciales vecinos.

El primer encuentro será el próximo sábado en la ciudad de Urdinarrain, a partir de las 9 y será exclusivo para socios de las localidades de Basavilbaso, Villa Elisa, Villaguay, Nogoyá y Urdinarrain de manera gratuita.

En esta primera edición, el tema a trabajar será Cómo diseñar tu plan de Marketing, con las herramientas necesarias para su desarrollo.