Salarios: Los gremios docentes van al paro este viernes

"Esta medida de acción directa responde concretamente a la inacción explícita del Gobierno provincial al menospreciar y socavar la voluntad de diálogo que hemos tenido las y los trabajadores docentes", explicó la entidad sindical a través de un comunicado.



“Con una inflación abrumadora que licúa diariamente nuestro salario se hace imperiosa una urgente respuesta salarial. El gobierno provincial debe presentar una propuesta salarial que dé cuenta de la situación económica si de verdad quiere, por un lado, que las y los trabajadores no perdamos frente a la inflación (tal como lo señalara el gobierno, que nuestros salarios deberían estar por encima de la inflación) y, además, que el conflicto no se profundice”, agregó Agmer en el escrito dado a conocer en la tarde del jueves.



“Claro está que hemos dado genuinas muestras de querer que prevalezca el diálogo, pero las dilaciones en tiempos de crisis no tienen más lugar para las y los trabajadores, que, una vez más, haremos uso de una medida de acción directa constitucional”, concluyó el escrito del gremio.



La medida de fuerza anunciada para este viernes también será acompañada por los gremios Sadop, UDA y AMET, quienes conforman el Frente gremial de la docencia entrerriana.



En diálogo con esta Agencia, el secretario General del gremio que representa a docentes técnicos en Entre Ríos, Andrés Besel, aseguró que la adhesión al paro responde "al mandato de las asambleas", las cuales decidieron la realización de medidas de fuerza "después de estar toda la semana sin una propuesta de mejora salarial".



En la misma línea, Sadop confirmó a través de un comunicado que se pliega al paro por 24 horas: "Como integrantes del Frente Gremial ratificamos que es urgente e impostergable que el gobierno provincial presente, sin ningún tipo de dilaciones, una propuesta salarial que ponga los salarios de docentes por encima de la inflación, de modo tal que se hagan realidad la promesa que ha manifestado el gobernador Bordet”. (APFDigital)