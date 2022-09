Bordet y Bahillo inauguraron la readecuación del camino que une las rutas 127 y 12 en el departamento La Paz

"Cuando hay una comunidad que se moviliza y demanda, cuando trabajamos en conjunto con intendentes y presidentes de comunas, se ven los resultados", dijo el mandatario al dejar habilitados los trabajos de enripiado y construcción de un puente de 100 metros sobre el arroyo Carrasco.



En la oportunidad, también hizo entrega de máquinas viales destinadas a la zonal de Vialidad de Alcaraz. Se trata de una retroexcavadora y una motoniveladora para la conservación de caminos, en las que se invirtieron 48,8 millones de pesos del presupuesto asignado a la obra.



Estuvieron presentes, además, los ministros de Economía y Producción, Hugo Ballay; y de Planeamiento, Marcelo Richard; la titular de Vialidad provincial, Alicia Benítez; los diputados provinciales Sergio Castillo y Sara Foletto; e intendentes, presidentes de juntas de gobierno y de comunas.



En la oportunidad, el mandatario celebró la inauguración este camino que une Bovril y El Solar y precisó que se financió con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, y con co-financiamiento de la Nación y de la provincia.



Destacó también que se trató de una obra solicitada por los vecinos, puesto que cuando llovía "en esta cuenca lechera y una zona productiva por excelencia se dificultaba el traslado de los productos y muchas veces se echaban a perder". "Era una demanda de años que se venía prometiendo y no se podía concretar. Trabajamos mucho cuando Juan José Bahillo estuvo de ministro (de Producción) en la provincia y ahora como secretario de Agricultura de Nación”, indicó Bordet.



"Lo importante es que esta es una obra que está terminada pero que además también tiene previsto el mantenimiento por dos años", señaló y dio cuenta de "la provisión de dos máquinas" para esa tarea. Resaltó luego "la voluntad de muchos propietarios, productores de la zona, de constituir un consorcio para no sólo el mantenimiento de este camino, si no en una circunferencia de casi 150 kilómetros a la redonda poder hacer el mantenimiento".



Párrafo seguido, expresó: "Cuando hay una comunidad que se moviliza, demanda, cuando trabajamos en conjunto con intendentes y presidentes de comunas, se ven los resultados".



Obras en el departamento La Paz



Al referirse a algunas obras viales en ejecución en el departamento, el gobernador mencionó que se está terminando "el acceso nuevo a la ciudad de La Paz" y se está repavimentando el acceso a Santa Elena, además del compromiso de hacer el acceso a Piedras Blancas y en aproximadamente un mes licitar la repavimentación del acceso a Alcaraz.



"Esta es la inversión que en materia de obras viales estamos haciendo en el departamento La Paz, pero también en otras materias hay una inversión pública muy importante”, dijo el mandatario.



Señaló que su visita a la zona sirve también “para recorrer, conversar y ponernos de acuerdo para poder seguir trabajando en pos del desarrollo de la provincia".



Consultada sobre la llegada de Bahillo a la Nación, afirmó que el funcionario "hizo una gran gestión como ministro de Producción en la provincia; y el hecho de que hoy esté en la Secretaría de Agricultura de Nación representa una gran posibilidad para Entre Ríos, porque muchas cosas que veníamos trabajando, sin dudas se facilitan mucho más. Si bien su función abarca todo el país, claramente a Entre Ríos nos posiciona muy bien el hecho de que estemos trabajando juntos porque ya conoce perfectamente las demandas”.



Comentó luego que con el funcionario nacional estuvieron conversando “sobre varias acciones que van a tener un impacto muy fuerte en el desarrollo de las cadenas productivas y de valor de la provincia, que es donde trabajamos y a donde queremos seguir aportando desde la obra pública, pero también desde el sostenimiento de estas actividades a través de créditos, de la posibilidad de generar estímulos para que se agregue cada vez mayor valor, que haya mayor desarrollo en producción y también en generación de empleo".



Economías regionales



Por su parte, Bahillo señaló respecto a la obra que “fue un trabajo elaborado en conjunto entre el gobierno nacional, el provincial y la Dirección Provincial de Vialidad, a través del programa Prosap”.



Destacó que “alrededor de 660 establecimientos de la región se verán impactados por la mejora en la infraestructura, que tiene que ver con el desarrollo productivo y también con la cuestión social, con las familias que viven en la zona rural que puedan tener la tranquilidad de poder trasladarse a las zonas urbanas por cuestiones de educación, salud o vecindad”.



En otro orden, señaló que desde su nueva función ahora en Nación “seguiremos con la agenda que se venía trabajando, en la cual a la parte productiva se le pudo dar visibilidad, además de la cercanía con muchos sectores productivos; y articularla ahora entre Nación y provincia”.



“Hay mucho para trabajar desde esta mirada de cadena de valor, de la cual Entre Ríos es tan representativa a través de la avicultura, el sector foresto industrial y el arrocero, entre otros", precisó Bahillo.



Habló también de "trabajar por las economías regionales, por la mano de obra que ocupa; y en Entre Ríos tenemos la citricultura, el arándano, la nuez pecán, la miel, el arroz, la lechería, entre otras. Nos vamos a dar un trabajo muy importante para acompañar a todas la producciones, tanto las más visibles como las que no lo son tanto", concluyó.



La obra



La obra de readecuación de caminos rurales productivos Bovril - El Solar, en el departamento La Paz, consistió en la colocación de ripio en una longitud de 40 kilómetros. Los trabajos fueron ejecutados por la empresa José Eleuterio Piton S.A. y fue financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



El proyecto consistió en la construcción de la obra básica y enripiado en la ruta provincial S/Nº, tramo comprendido entre Colonia Bertozzi, localidad ubicada a la vera de la ruta nacional 12, y la ciudad de Bovril, en el departamento La Paz. También incluyó la construcción de un nuevo puente de 100 metros sobre el arroyo Carrasco.



La obra garantiza la transitabilidad de vehículos en ambos sentidos de circulación y ofrece la posibilidad de estacionamiento en zona de cordones.