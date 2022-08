Contra los formadores de precios y la especulación financiera. La marcha de la CGT, la CTA y los movimientos sociales, minuto a minuto

El cotitular de la CGT Héctor Daer afirmó hoy que la central sindical quiere que "los trabajadores sean formales" y que no haya "trabajadores de primera y de segunda", al referirse al proyecto oficial para transformar los planes sociales en empleo genuino. "No importa donde estén esos trabajadores; en cooperativas, multinacionales, industrias nacionales", enfatizó el dirigente en conferencia de prensa tras la marcha de la CGT contra la inflación, "los formadores de precios y la especulación".

Acompañado por Héctor Daer y Pablo Moyano, Acuña advirtió que "si no hay consumo no hay demanda" y que "cada vez hay menos trabajo".

Por otro lado, apuntó contra los sectores especulativos que "defienden sus intereses" y que buscan "maximizar sus ganancias no entendiendo que hay sectores de la sociedad que no van a ver cómo se empobrece y se pierde el poder adquisitivo".

EL FRENTE PATRIA GRANDE DE GRABOIS PARTICIPA EN LA MARCHA PARA "PONERLE UN FRENO A LOS ESPECULADORES"

La diputada nacional del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, aseguró hoy que el espacio que lidera el dirigente Juan Grabois va a participar de la marcha junto a la CGT porque “hay que ponerles un freno a los formadores de precios”.



“Vamos a participar porque necesitamos decir que hay que ponerles un freno a los formadores de precios. Hay que ser duros con los duros, y si el gobierno hace eso el pueblo los va acompañar. Es un apoyo crítico”, explicó Zaracho esta mañana en declaraciones a El Destape Radio.



Sobre la situación económica y el impacto en las clases populares, la diputada sostuvo que “cada asistencia que da el Gobierno se va por la canaleta, porque los aumentos son muy grandes”.



“Nos quieren hacer creer que todos perdemos, y no es así. Hay que pensar en una redistribución. La prioridad debe ser los últimos y las últimas”, remarcó.



En ese sentido, afirmó que “hay que respetar el contrato electoral, que nos llevó a ser Gobierno. No podemos seguir subsidiando a los que más tienen, ya que a los de abajo ya no se les puede exigir más”.



Respecto al futuro del Patria Grande y su vínculo con el Frente de Todos, Zaracho señaló que “el próximo 3 de septiembre vamos a tener un congreso del Frente Patria Grande y vamos a evaluar qué hacer”. “Estamos planteando que si no respetamos el contrato electoral de 2019 no vamos a ganar en 2023, esto tiene que cerrar con la gente adentro”, concluyó.