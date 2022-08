Bordet: “La comunicación hace que vivamos en sociedades más libres y democráticas”

"En tiempos en los que todo está concentrado en grandes medios y cadenas, resulta muy importante que haya medios locales que informen sobre la realidad de nuestras ciudades y de la región. Esto une a los vecinos”, sostuvo el mandatario.



Bordet fue recibido en las instalaciones del Centro Radial Televisivo y Periodístico de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, por el gerente, Fernando Huck. Acompañaron al mandatario la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente Adán Bahl; la secretaria de Comunicación, Maricel Brusco, junto a legisladoras, legisladores, funcionarias y funcionarios.



"Si nosotros no difundimos nuestras costumbres, nuestras fiestas populares, nuestro arte, a nuestros emprendedores, a nuestros deportistas, los grandes medios no lo hacen. Toda la información es producida en Buenos Aires, o incluso afuera. Por eso es muy valiosa esta iniciativa”, continuó Bordet.



En ese marco, el mandatario provincial valoró “el trabajo que venimos desarrollando con todos los medios de difusión, respetando líneas editoriales, la libertad de pensamiento, la pluralidad de ideas y aceptando las críticas, porque esto nos ayuda a construir una provincia mejor".



Por otra parte, remarcó que iniciativas como las del Canal 6 “generan empleo”, y resaltó que “la comunicación hace que vivamos en sociedades más libres y democráticas”.



Por su parte, el intendente Bahl indicó que "es un día muy importante, porque una nueva voz se suma a informar desde y para la ciudad capital, contribuyendo con eso a garantizar el derecho de los paranaenses a estar informados".



Tras valorar la trayectoria del medio en el departamento Paraná, señaló que "Canal 6 no sólo se ha preocupado por mantener informadas a nuestras aldeas y pueblos, sino que también se encargó de representarlos en los medios de comunicación, mostrando las noticias que pasan en esos lugares y recordándonos a todos los entrerrianos que somos parte de una provincia muy diversa y con buena gente".



En la inauguración del medio también estuvieron presentes legisladores, concejales y demás autoridades provinciales y municipales.