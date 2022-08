La provincia seguirá sosteniendo los subsidios energéticos con recursos propios a hogares vulnerables

En ese marco, la titular de Energía, Silvina Guerra, subrayó que de “independientemente de cómo se implemente la segmentación, el gobernador nos ha instruido mantener los esquemas de subsidios vigentes: por un lado a tarifa social provincial y, además, la ex tarifa social nacional que derogó el ex presidente Macri”.



“El gobierno provincial invierte 1000 millones de pesos en subsidios tarifarios a sectores vulnerables que alcanza a 120.000 hogares”, resaltó durante una reunión de trabajo de la que participaron el interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), José Carlos Halle, y el presidente de Enersa, Ramiro Camino. También analizaron el cuadro tarifario provincial en el contexto del proceso de segmentación que lleva delante el gobierno nacional.



"Nos reunimos para analizar el cuadro tarifario de la provincia en función del proceso de segmentación que anunció el gobierno nacional”, explicó Guerra.



“Desde enero de 2019 la provincia financia con fondos provinciales la ex tarifa social nacional. Eso representa actualmente una inversión de más de 650 millones de pesos, y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que el acceso a la energía es un derecho fundamental para el desarrollo equilibrado en todo el territorio”, subrayó Guerra.



Por otra parte, recordó que los esquemas de subsidios tarifarios “comprenden a los sectores vulnerables a través de la tarifa social, y además existen programas especiales que incluyen a usuarios de salud electrodependientes, bomberos voluntarios, para las clínicas y sanatorios (que se generó en plena pandemia)”, y “además de todo eso, también tenemos el sistema de tarifas productivas, en las que están beneficiados arroceros, industrias, arandaneros, y otras actividades económicas”.



Por último, se refirió al plenario del Consejo Federal de Energía Eléctrica que se desarrolló ayer en Paraná. Explicó que analizaron “las inversiones realizadas en la provincia para la infraestructura eléctrica que beneficia a los sectores productivos, pero también al crecimiento de la electrificación rural, el desarrollo de los pueblos del interior y de los parques industriales. Obras que se hacen a través de Enersa”, añadió.



“Entre Ríos tiene un desarrollo en energía eléctrica y gas que es modelo en el país. No sólo por el servicio que es considerado de máxima calidad, sino por la ejecución de obras”, concluyó Guerra.



También participaron del encuentro el gerente General de Enersa, Mario Quiroga, el director del EPRE, Luciano Paulín y el asesor Legal del EPRE, Pablo Franco