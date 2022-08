Jornada de Capacitación para Dirigentes Deportivos en PARANA. Estuvo representado FEDERAL

La Jornada fue encabezada por el primer mandatario provincial Gustavo Bordet , junto a la vicegobernadora Laura Stratta, al presidente del Comité Olímpico Argentino Mario Moccia y al Secretario de Deportes Provincial Jose Gomez.

Alli también se aprovecho la ocasión para realizar el acto de apertura de las ofertas para ejecutar las obras de cerramiento de la pileta del Centro Provincial de Educación Física N° 1 Evita, ubicada en el Complejo Escuela Hogar Eva Perón, de Paraná, y de terminación del gimnasio del Centro de Educación Física N° 4, de Concordia.

Durante la jornada disertaron importantes y destacadas profesionales como: Mg. Silvia Dalotto, Lic. Dra. Alicia Morea, Lic. Mabel Roca y Dra. Alejandra Castiñeira de Dios. Quienes abordaron temáticas como rol de la mujer y liderazgo en las instituciones deportivas, enfoncandose en la mujer con relación al deporte y de la perspectiva de género e igualdad.

"Como primer Vicepresidenta de la ADAF apuesto mi compromiso en seguir trabajando para lograr realmente esa equidad de la que tantos hablan y por la que aún seguimos y seguiremos luchando. En virtud de que no deseo que las mujeres tengan el poder sobre todos los hombres, con que lo tengan para decidir por ellas mismas me es suficiente y nadie me puede negar que donde existe una mujer existe el poder de mejorar inmensamente las vidas de quienes están a nuestro alrededor. A razón de que somos ese componente central sumamente necesario para la resolución de problemas sociales, económicos y políticos". expreso.-