Agmer exige el adelantamiento del 16,16% restante del acuerdo paritario vigente

Desde el gremio denunciaron que los salarios son “cada vez más pobres en una sociedad todavía más desigual”. Al respecto, cuestionaron que “las y los argentinos estamos en un proceso de pérdida constante de nuestro poder adquisitivo, que no es de ahora sino que viene de años, y venimos bancando sobre nuestras espaldas los costos de un drama económico no orquestado, organizado ni ejecutado por ninguno de nosotros y nosotras”.



En este marco, recordaron que “en el primer trimestre de este año el proceso de discusión y negociación salarial –entre este sindicato y el ejecutivo de la provincia- se manifestó en un acuerdo paritario que permitió ubicar al salario docente por encima de la inflación y un esquema de recomposición por tramos, tendientes a garantizar que dicho salario no se depreciara”.



Sin embargo, aseguraron que hay un “avance descontrolado de la inflación”, por lo que exigieron “con urgencia” el adelantamiento del pago, en forma inmediata, del 16,16% restante acordado por la paritaria firmada el 29 de marzo pasado. También reclamaron que se convoque “cuanto antes” a la reapertura de la paritaria salarial, “planteo que llevaremos el próximo viernes 29 de julio a la reunión con el gobierno, para afrontar los meses que quedan del año”, aclararon.



“Es imprescindible que el gobernador cumpla con su palabra, manifestada públicamente, de que este año el salario de las y los trabajadores va a estar por encima de la inflación”, agregaron.



· Extensión horaria en el nivel primario



Por otra parte, en el comunicado emitido por los secretarios generales junto a la Comisión Directiva Central de Agmer, se definió exigir que en la reunión paritaria de Condiciones Laborales, convocada por la implementación de la extensión horaria del nivel primario, se garanticen “las condiciones salariales, de gradualidad, flexibilidad y autonomía de las instituciones escolares”. También reclamaron “condiciones de infraestructura e higiene, en el marco de un proyecto pedagógico que contenga las necesidades de las comunidades educativas involucradas”. El encuentro será este miércoles a las 10 hs.



Al mismo tiempo, reiteraron el pedido de visualización de los listados de Nivel Inicial, Primario y sus modalidades para la urgente convocatoria a la adjudicación de cargos del Concurso N° 188.



· “Prepararse para tiempos difíciles”



“Debemos prepararnos para afrontar tiempos más difíciles”, señalaron desde el gremio y denunciaron que “la derecha apresura su programa hacia adelante, y se apresta para llevarse puesto nuestros derechos, vía reforma del sistema previsional, eliminación de nuestros estatutos, recortes presupuestarios, privatización de la salud y la educación, y mayor precarización laboral”.



Al respecto, apuntaron que esta situación “nos debe encontrar a todas y todos unidos y fortalecidos como clase trabajadora, en defensa de las conquistas obtenidas a lo largo de la historia del movimiento obrero”. “El tiempo comienza a acotarse para las y los trabajadores y la paciencia también. Hay hartazgo y cansancio de contemplar la ausencia de medidas que sean en beneficio del pueblo. La opción es muy clara: o se está con el Mercado o con las y los trabajadores”, cerró el comunicado emitido tras el plenario. (APFDigital).