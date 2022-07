Se dilata la reglamentación de la Ley de Enfermería

La Comisión Asesora que trabaja en la reglamentación de la Ley Nº 10.930 -conocida como Ley de Enfermería- viene reuniéndose con regularidad desde el mes de diciembre: si bien se ha avanzado en varios aspectos, hay trabas para poder tomar definiciones sobre los artículos vinculados a remuneraciones y bonificaciones.



Para avanzar en esos puntos se necesita una definición del Ministerio de Economía: “No tenemos novedades del Ministerio de Salud sobre el pedido que le hizo a Economía. Dicen que todavía no han tenido respuestas”.



¿Hay alguna posibilidad de que haya un reclamo directo de UPCN a Economía, teniendo en cuenta que las gestiones de la cartera de Salud no están llegando a buen puerto?, le consultó esta Agencia, a lo que Sanabria respondió: “El colectivo de trabajadores y trabajadoras de enfermería nos exige y reclama en forma permanente que haya celeridad en la concreción de esta ley. En base a eso vamos informando de los avances que se producen a nuestros afiliados y entre todo se decidirán los pasos a seguir”, respondió.



• Borrador



En la reunión de la Comisión Asesora que tuvo lugar este martes se continuó constatando que el borrador de la reglamentación de la ley coincida con las actas firmadas en los encuentros anteriores. Si bien hubo algunas correcciones, se viene avanzando bien en ese sentido y no han surgido nuevas diferencias entre las actas y el borrador.



En este marco, la representante de UPCN señaló que la semana próxima se realizaría una reunión extraordinaria para poder terminar con el análisis del borrador y que ya esté en condiciones de pasar al área legal del Ministerio de Salud.



Finalmente, dijo que “todos los artículos que se podían analizar desde la Comisión Asesora ya se han analizado, solo quedan para rever dos artículos: uno que tiene que ver con requisitos para los casos full time y otro vinculado a la reducción horaria., lo cual implicará “un análisis extenso”. (APFDigital)