Difundieron el listado de autoridades que se desempeñarán durante la feria judicial

Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372).



El STJ, junto a la Procuración y la Defensoría General de la Provincia -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:



Superior Tribunal de Justicia:



Presidenta:



Susana E. Medina -del 11 al 22.7.2022.



Vocales:



Miguel Ángel Giorgio -del 11 al 22.7.2022.



Germán R. F. Carlomagno -del 11 al 22.7.2022.



Secretarias del Superior Tribunal de Justicia:



Yanina Mariel Yzet -del 11 al 22.7.2022



Procuración General:



Lisandro Beheran -del 11 al 12.7.2022



Ignacio Aramberry -del 13 al 14.7.2022



Matilde Federik -del 15 al 16.7.2022



Álvaro Pierola -del 17 al 18.7.2022



Gamal Taleb -del 19 al 20.7.2022



Fernando Lombardi -del 21 al 22.7.2022



Defensoría General:



-en materia Civil y Superintendencia general:



Yamila Antonella Frate -del 11 al 17.7.2022



María de los Ángeles Banno -del 18 al 22.7.2022



-en materia Penal:



Pablo Biaggini -del 11 al 12.7.2022



Sebastián Lescano -del 13 al 19.7.2022



Jorge Sueldo -del 20 al 22.7.2022



Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER):



María Silvana Spais -del 17 al 22.7.2022



Organo de Revisión en Salud Mental (ORSM):



Luisina Franco Mangioni -del 11 al 22.7.2022



Javier Armando Schubert -del 11 al 22.7.2022



Gervasio Anzola -del 11 al 22.7.2022



Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156):



Claudia Yauck -del 11 al 16.7.2022



Martín Fabre -del 17 al 22.7.2022



PARANÁ



Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones con competencia en Paraná, Feliciano, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá:



Elvio Osir Garzón -del 11 al 16.7.2022.



Alejandro Joel Cánepa -del 17 al 22.7.2022



Juez y juezas en materia Penal y Penal de Menores:



Marina Barbagelata -del 11 al 13.7.2022



Eduardo Ruhl -del 14 al 20.7.2022



Carola Bacaluzzo -del 21 al 22.7.2022



Juez y juezas de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:



Cecilia Beatriz Bértora -del 11 al 16.7.2022



Eduardo Ruhl -del 17 al 20.7.2022



Carola Bacaluzzo -del 21 al 22.7.2022



Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Paraná, Crespo, Cerrito, Hasenkamp, Hernandarias, María Grande, Viale, Pueblo Brugo, Seguí, Villa Urquiza, Oro Verde y San Benito:



José Antonio Reviriego -del 11 al 16.7.2022



Elena Beatriz Albornoz -del 11 al 22.7.2022



Juezas de Familia:



Claudia Elena Lafferriere -del 11 al 16.7.2022



Rosario Moritán -del 17 al 22.7.2022



Médico y médica de Tribunales con competencia en Paraná, Feliciano, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá:



Luis Leonardo Moyano -del 11 al 22.7.2022



Lilian Inés Pereyra -del 11 al 22.7.2022



Fiscales coordinadores:



Ignacio Aramberry -del 11 al 14.7.2022



Matilde Federik -del 15 al 18.7.2022



Álvaro Pierola -del 19 al 22.72022



Unidad Fiscal de Atención Primaria:



Jimena Ballesteros -del 11 al 16.7.2022



Mercedes Nin -del 17 al 22.7.2022



Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:



Pablo Zoff -del 11 al 15.7.2022



Oscar Sobko -del 12 al 20.7.022



Fernanda Ruffati -del 18 al 22.7.2022



Leandro Dato -del 19 al 22.7.2022



Eugenia Shmith -del 19 al 22.7.2022



Sub Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes:



Sonia Vives -del 11 al 14.7.2022



Sandra del M. Terreno -del 15 al 18.7.2022



María del Huerto Felgueres -del 19 al 22.7.2022



Unidad Fiscal de Delitos Complejos:



Santiago Brugo -del 11 al 22.7.2022



Unidad Fiscal de Investigación y Litigación:



Juan Manuel Pereyra -el 11.7.2022



Paola Farino -del 11 al 14.7.2022



Eric Zenklusen -del 15 al 18.7.2022



Evangelina Santana -del 19 al 21.7.2022



Patricia Yedro -del 20 al 22.7.2022



Delegados Judiciales:



Mariela Romero -del 11 al 14.7.2022



Leandro Dayub -del 15 al 18.7.2022



Rocío Torres -del 19 al 22.7.2022



Fiscalías Civiles:



Natalia Taffarel -del 16 al 19.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Civil:



Yamila Antonella Frate -del 11 al 17.7.2022



María de los Ángeles Banno -del 18 al 22.7.2022



-en materia Penal:



-Investigación y Litigación:



María Fernanda Álvarez -del 11 al 14.7.2022.



Romina Cian -del 11 al 14.7.2022



Fernando Callejo -del 15 al 21.7.2022



Antonella Manfredi -del 18 al 22.7.2022



María Montefiori -el 22.7.2022



-Género:



Pablo Biaggini -del 11 al 12.7.2022



Sebastián Lescano -del 13 al 19.7.2022



Jorge Sueldo -del 20 al 22.7.2022



-en materia Penal de Niñas, Niños y Adolescentes:



María Laura Mendoza López -del 11 al 13.7.2022



Susana M. Carnero -del 14 al 18.7.2022



Juan Ignacio Barrandeguy -del 19 al 22.7.2022



-en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:



Ignacio José Mullor -del 11 al 17.7.2022



Paula Montefiori -del 18 al 22.7.2022



Equipos técnicos:



Gonzalo Pagnone -del 11 al 15.7.2022



Carolina Caino -del 15 al 22.7.2022



Victoria Blum -del 18 al 22.7.2022



Unidad de letrados en procesos de salud mental de Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria, La Paz y Feliciano:



María José Butus -del 11 al 16.7.2022



Marta Laura Taleb -del 17 al 22.7.2022



Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):



Gabriela E. Benítez -del 11 al 17.7.2022



Lucrecia Giarrosso -del 18 al 22.7.2022



CONCEPCIÓN DEL URUGUAY



Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Caseros, Villa Mantero y Estación Urquiza:



Mariano Morahan -del 11 al 16.7.2022



Gustavo Amilcar Vales -del 17 al 22.7.2022



Jueza y juez en materia Penal:



Alejandrina Liliana Herrero -del 11 al 16.7.2022



Gustavo Ariel Díaz -del 17 al 22.7.2022



Fiscal de Cámara:



César Cesario -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



María Occhi -del 19 al 22.7.2022



Albertina Chichi -del 11 al 12.7.2022



María José Labalta -del 12 al 19.7.2022



María Becker -del 12 al 19.7.2022



Eduardo Santo -del 11 al 14.7.2022



Juan Pablo Gile -del 19 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Penal:



Romina A. Pino -del 11 al 14.7.2022



Sebastián Rodrigo Arrechea -del 15 al 18.7.2022



Valeria M. Irel -del 19 al 22.7.2022



-en materia Civil:



Alejandro J. Bulay -del 11 al 16.7.2022



Betiana C. Céparo -del 17 al 22.7.2022



Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Uruguay, Colón, Villaguay, Rosario del Tala, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy:



Ludmila Pamela Euler -del 11 al 22.7.2022



Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):



Cecilia Patricia Bonnin -del 11 al 22.7.2022



CONCORDIA



Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande:



Roberto Massara -del 11 al 16.7.2022



Jorge Ignacio Ponce -del 17 al 22.7.2022



Jueces en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:



Germán Darío Cesar Dri -del 11 al 16.7.2022



Mario Andrés Figueroa -del 17 al 22.7.2022



Juez de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:



Raúl Eduardo Tomaselli -del 11 al 22.7.2022.



Médicos de Tribunales con competencia en Concordia, Federal, Federación, Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario del Tala, Villaguay, Ibicuy y San Salvador:



Norman Christian Wilson -del 11 al 16.7.2022



Gustavo López Lallana -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Fabio Zabaleta -del 11 al 13.7.2022



Daniela Montangie -del 11 al 13.7.2022



Julia Rivoira -del 14 al 20.7.2022



Jesús Peyano Amaya -del 14 al 20.7.2022



José E. Arias -del 21 al 22.7.2022



Pablo Garrera Allende -del 21 al 22.7.2022



Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual:



María José Fonseca -el 11.7.2022



Evelina Espinosa -del 12 al 18.7.2022



Mauro Jaume Blanco -del 19 al 22.7.2022



Unidad Fiscal de Atención Primaria:



Mariana Elías -del 11 al 17.7.2022



Mario Guerrero -del 18 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Civil:



Lorena Pignataro -del 11 al 16.7.2022



Diego C. Ponce -del 17 al 22.7.2022



-en materia Penal:



Magdalena Vedoya -del 11 al 17.7.2022



Sebastián Tito -del 18 al 22.7.2022



-en materia de Ejecución de Penas:



José Luis Legarreta -del 11 al 17.7.2022



Joaquín Garaycoechea -del 18 al 22.7.2022



-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:



Luciana Cometti -del 11 al 15.7.2022



Darío Andrioli Jaurena -del 16 al 22.7.2022



Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal:



Manuel Russo -del 11 al 22.7.2022



Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):



Lucrecia Saez -del 11 al 16.7.2022



Adrián Novkovic -del 17 al 22.7.2022



GUALEGUAY



Vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones con competencia en Federal, Federación, Chajarí, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario del Tala y Villaguay:



Dardo Oscar Tortul -del 11 al 16.7.2022



Darío Ernesto Crespo -del 17 al 22.7.2022



Juez en materia Civil, Comercial, Laboral de Familia y de Paz de Gualeguay y Galarza:



Pablo Mariano Guercovich -del 11 al 22.7.2022



Jueza y juez en materia Penal:



Alejandra María Cristina Gómez -del 11 al 16.7.2022



Esteban Sebastián Elal -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales auxiliares:



Fernando René Martínez -del 11 al 19.7.2022



Josefina Beherán -del 11 al 19.7.2022



María Delia Ramirez Carponi -del 19 al 22.7.2022



Jorge Luis Gutierrez -del 19 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Civil:



Susana Alarcón -del 11 al 16.7.2022



Gustavo Piquet -del 17 al 22.7.2022



-en materia Penal:



Susana Alarcón -del 11 al 16.7.2022



Agustina Quattrochi -del 17 al 22.7.2022



GUALEGUAYCHÚ



Jueza en materia Civil, Comercial, Laboral, Familia y de Paz de Gualeguaychú, Urdinarrain y Larroque:



María Florencia Amore -del 11 al 22.7.2022



Jueces en materia Penal y Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad:



Ignacio Boris Nicolás Telenta -del 11 al 16.7.2022



Tobías José Podestá -del 17 al 22.7.2022



Fiscal de Coordinación:



Lisandro Beheran -del 11 al 12.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Martina Cedres -del 11 al 17.7.2022



Mauricio Guerrero -del 11 al 17.7.2022



Eliana Ghiglione -del 11 al 17.7.2022



Lucas Pascual -del 18 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Penal:



Pablo Rubén Ledesma -del 11 al 16.7.2022



Leonardo Martín Clapier -del 17 al 22.7.2022



-en materia Civil:



Pablo Omar Pattini -del 11 al 16.7.2022



Ricardo Nelson Golly -del 17 al 22.7.2022



-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:



Pablo Omar Pattini -del 11 al 16.7.2022



Gabriela Urrels -del 11 al 16.7.2022



Ricardo Nelson Golly -del 17 al 22.7.2022



Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG):



Fernanda Beorda -del 11 al 16.7.2022



Paola Leites -del 17 al 22.7.2022



LA PAZ



Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de La Paz, Bovril, Alcaraz y Santa Elena:



Raúl Damir Flores -del 11 al 16.7.2022



Walter Daniel Carballo -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Facundo Barbosa -del 11 al 13.7.2022



M. Constanza Bessa -del 13 al 20.7.2022



Josefina Caballero -del 20 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



Martín Millan -del 11 al 16.7.2022



Fernando Daniel Baez -del 17 al 22.7.2022



FELICIANO



Jueces en materia Penal, Civil, Laboral, Familia y de Paz:



Emir Gabriel Artero -del 11 al 16.7.2022



Carlos Andrés Pellichero -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Ricardo Temporetti -del 11 al 17.7.2022



Fernando Mendez -del 18 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



Martín Millan -del 11 al 16.7.2022



Silvina Claudia García -del 17 al 22.7.2022



NOGOYÁ



Jueces en lo Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Nogoyá, Hernández, Aranguren y Lucas González:



Juan Pablo Orlandi -del 11 al 16.7.2022



Gustavo Adolfo Acosta -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales:



Maite Burruchaga -del 11 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



María Andrea Cavagna -del 11 al 17.7.2022



Oscar Eduardo Rossi -del 18 al 22.7.2022



VICTORIA



Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:



Juan Eduardo Llorevas -del 11 al 16.7.2022



José Alejandro Calleja -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Iván Yedro -del 11 al 22.7.2022



Flavia Villanueva -del 11 al 17.7.2022



Martín Vechetti -del 17 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



Marcelo S. Balbi -del 11 al 16.7.2022



María Natalia Smaldone -del 17 al 22.7.2022



VILLAGUAY



Jueza en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Villaguay, Villa Clara y Villa Gdor. Domínguez:



Fátima Anahí Polizzi -del 11 al 22.7.2022



Agentes Fiscales:



Virginia Dropsi -del 11 al 15.7.2022



Mauro R. Quirolo -del 13 al 17.7.2022



Nadia Benedetti -del 18 al 22.7.2022



Defensorías Públicas



María Victoria Federik -del 11 al 12.7.2022



Luciana Ruth Parravicini -del 13 al 19.7.2022



María Victoria Federik -del 20 al 22.7.2022



ROSARIO DEL TALA



Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Rosario del Tala, Maciá y Mansilla:



Silvina Graciela Cabrera -del 11 al 16.7.2022



Paulo Humberto Tamaño -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscal y Fiscales Auxiliares:



Federico Uriburu -del 11 al 16.7.2022



Emilce P. Reynoso -del 17 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



Débora Vanesa Cosatti -del 11 al 16.7.2022



Gisela Mernes -del 17 al 22.7.2022



DIAMANTE



Juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Diamante y Gral. Ramírez:



Jorge Alberto Barbagelata Xavier -del 11 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Gilberto D. Robledo -del 11 al 22.7.2022



M. Florencia Acuña -del 11 al 15.7.2022



Defensorías Públicas:



Gonzalo Javier Ale -del 11 al 17.7.2022



Fabricio Daniel Patat -del 18 al 22.7.2022



FEDERACIÓN



Juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz:



Rubén Rondoni Caffa -del 11 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Fanny Teresa Kern -del 11 al 16.7.2022



María J. Penon Busaniche -del 17 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



Juan José María Giorgio -del 11 al 17.7.2022



Guillermo Nuñez -del 18 al 22.7.2022



COLÓN



Jueces en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz de Colón, Villa Elisa, San José y Ubajay:



Dante Abel Command -del 11 al 16.7.2022



Sebastián Manuel Gianello -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares:



Alejandro Perroud -del 11 al 18.7.2022



Micaela Di Pretoro -del 17 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



Gustavo A. Goyeneche -del 11 al 16.7.2022



Abril Otegui -del 17 al 22.7.2022



FEDERAL



Jueza y juez en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Federal y Sauce de Luna:



María Soledad Villalonga -del 11 al 16.7.2022.



Omar Javier Ovando -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales:



Eugenia Molina -del 11 al 16.7.2022



Susana Irurzun -del 17 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



María del Carmen Molares -del 11 al 16.7.2022



José Mandil -del 17 al 22.7.2022



SAN SALVADOR



Juez y jueza en materia Civil y Comercial, Laboral, Familia y de Paz:



Ricardo Agustín Larocca -del 11 al 16.7.2022.



Celina Teresita Salina Rey -del 17 al 22.7.2022.



Agentes Fiscales:



Fernando M. Mendez -del 11 al 16.7.2022



María Clara Mondragón Pafundi -del 17 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Penal:



José Luis Legarreta -del 11 al 17.7.2022



María Rosa Corsini -del 18 al 22.7.2022



-en materia Civil:



Lorena Pignataro -del 11 al 16.7.2022



Diego Ponce -el 17.7.2022



María Rosa Corsini -del 18 al 22.7.2022



-en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes:



Luciana Cometti -del 11 al 15.7.2022



Darío Andrioli -del 16 al 17.7.2022



María Rosa Corsini -del 18 al 22.7.2022



CHAJARÍ



Juezas en materia Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y de Paz, de Chajarí y San Jaime de la Frontera:



Griselda Mabel Moscatelli -del 11 al 16.7.2022



Susana Ester Pertus -del 17 al 22.7.2022



Agentes Fiscales:



Gustavo E. Confalonieri -del 11 al 16.7.2022



María Delia Verdura Pons -del 17 al 22.7.2022



Defensoría Pública:



Guillermo Nuñez -del 11 al 22.7.2022



ISLAS DEL IBICUY (VILLA PARANACITO)



Jueces en materia Civil y Comercial, Laboral y de Paz de Villa Paranacito, Ceibas e Ibicuy:



Abel Alfredo Rodriguez -del 11 al 16.7.2022



Agustín Adolfo Weimberg -del 17 al 22.7.2022



Fiscales:



Gastón Popelka -del 11 al 15.7.2022



Eliana Ghiglione -del 16 al 17.7.2022



Lucas Pascual -del 18 al 22.7.2022



Defensorías Públicas:



-en materia Penal:



Lautaro Boladeres -del 11 al 17.7.2022



Martín Clapier -del 18 al 22.7.2022



-en materia Civil:



Lautaro Boladeres -del 11 al 17.7.2022



Ricardo Golly -del 18 al 22.7.2022. (APFDigital)