AJER expresó su preocupación ante el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura

“Cabe señalar que no hay dudas que todas las instituciones son perfectibles”, indicaron desde AJER y explicaron que “como tal el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos necesitaría la revisión de algunos ítems, tales como dotarlo de mejor presupuesto que enriquezca la integración de los jurados, la correcta liquidación de haberes de los once empleados para que no realicen medidas de acción directa que atrasa el funcionamiento, la realización de exámenes psicotécnico a los postulantes a fin de que demuestren si están capacitados para ejercer el poder, entre otras cuestiones”.



“La integración del Consejo siempre estuvo bien equilibrada”, aseguraron y especificaron que “así fue discutido y consensuado previo al dictado del Decreto 39/03 por distintos actores del quehacer político y social”.



“Esa bandera (la autolimitación en la designación de jueces y funcionarios) fue enarbolada como propia por el Dr. Busti. No nació de una voluntad partidaria sino que tuvo su origen en la discusión de muchos con interés en mejorar la institución justicia”, justificaron.



En tal sentido, cuestionaron que “querer empañar lo que es modelo en el país entristece” y concluyeron: “Seguramente necesita mejorar, pero eso se hace desde adentro, discutiendo, con las organizaciones comprometidas en el quehacer cotidiano del Consejo, máxime que hay un recorrido de veinte años que avala un funcionamiento sin tachas”. (APFDigital)