LA MUNICIPALIDAD DE FEDERAL ESTUVO PRESENTE EN LA JORNADA DE DESARROLLO DEL TURISMO RURAL PARA ENTRE RÍOS

El objetivo: intercambiar experiencias en materia turística vinculada a la ruralidad. El encuentro fue organizado desde el Ministerio de Producción del Gobierno de Entre Ríos junto a la Fundación Iapser.

El ministro de Producción, Juan José Bahillo, y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila, junto a la secretaria de Turismo, María Laura Saad, y el representante del Ministerio de Turismo de Nación, Matías Teves, participaron en el acto de apertura de la jornada que incluyó, entre otros temas, dos conversatorios: uno sobre almacenes de campo y agroturismo; y otro sobre turismo rural y comunitario.



Al referirse a la jornada, el ministro Bahillo afirmó que “a partir de la decisión de nuestro gobernador, queremos profundizar el desarrollo del turismo rural. Ya tenemos varios emprendimientos y hay mucho para crecer y desarrollar en la provincia”.



“La pandemia nos generó también un nuevo contexto, un nuevo paradigma en cuanto al desarrollo de las actividades turísticas y nuestra provincia tiene, desde cuestiones tradicionales, culturales, nuestros pueblos originarios, nuestras corrientes inmigratoria, la amabilidad y cordialidad de los entrerrianos que siempre me gusta destacar, un vínculo muy fuerte a partir de la distribución demográfica que tenemos de nuestras ciudades y de nuestros pueblos del interior con lo rural. Todo eso genera condiciones y un contexto muy favorable para el desarrollo de esta actividad”, indicó.



Finalmente, expresó que “esta jornada pretende en parte visibilizar lo que tenemos, compartir experiencias e incorporar otras, y saberes para poder seguir avanzando en el desarrollo de este producto turístico que tiene que ser tan importante como otros que nos destacan a la provincia, como las playas, los carnavales, las termas; y todo lo que sean productos vinculados a la naturaleza me parece que es donde tenemos que poner la energía en este momento”.



A su turno, Mariel Ávila expresó que "esta es una de las acciones que nuestro gobernador quiere que esté en agenda y desde la Fundación tomamos la iniciativa junto con el Ministerio de Producción y la Secretaría de Turismo de la provincia para tener estos puntos de encuentro. El turismo rural genera fuentes de empleo genuinas y hay mucha gente que ya está trabajando en esta propuesta en toda la provincia”.



Destacó luego la importancia de “articular todas las acciones que hacemos en conjunto los estamentos del Estado, para poder generar un plan estratégico para el turismo rural”.



Por su parte, la secretaria de Turismo, María Laura Saad, señaló que “esto es un trabajo que se viene realizando hace muchos años, hay muchos prestadores y productores del turismo rural que vienen trabajando con distintas instituciones hace un montón de tiempo. Creo que poder generarles estos espacios de capacitación con gente que viene a visitarnos desde otras provincias para brindar sus experiencias, marca el rumbo que le queremos dar desde el gobierno provincial a esta actividad turística, que cuenta no solamente de los atractivos más fuertes y más posicionados dentro de la provincia de Entre Ríos, sino que esto también sea un complemento de desarrollo económico, tanto para los destinos más grandes, como para los más pequeños”, apuntó.



La funcionaria advirtió que "el turista busca mucho este tipo de actividades, le gusta conocer nuestra impronta, nuestra idiosincrasia; y creo que la parte del turismo rural va de la mano con esto".



En tanto, el representante del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Teves, dijo estar muy contento de estar presente en este encuentro, “nosotros desde el Ministerio priorizamos el trabajo articulado entre municipio, provincia y Nación; y creemos que es muy importante estar en este tipo de eventos donde la promoción y el desarrollo del turismo rural es prioritario".



Por último, se refirió a la necesidad de trabajar en la promoción del destino que es la provincia de Entre Ríos: “Creo que es una provincia que tiene todo para ofrecer, la cercanía con Buenos Aires ayuda mucho. Mucha gente está viniendo, no solamente a disfrutar la parte termal, sino de bodegas abiertas al turismo, toda la oferta vinculada al turismo rural. Y sobre todo la producción agroalimentaria que es lo que nosotros destacamos: trabajar con el pequeño productor para que dentro de su actividad económica, el turismo sea una actividad complementaria que lo pueda ayudar a desarrollarse también”.