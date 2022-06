ATER simplifica el otorgamiento de exenciones a adjudicatarios de viviendas del IAPV

En el marco de las políticas de simplificación y modernización de los servicios que presta la ATER, se firmó un nuevo convenio marco de intercambio recíproco de información entre la Administradora Tributaria (ATER) y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), con el objetivo de agilizar las acciones conjuntas entre ambos organismos y facilitar las gestiones a los adjudicatarios de viviendas.



“Lo que hacemos con este nuevo convenio es, por un lado, profundizar nuestra política de transparencia y equidad al habilitar nuestros últimos desarrollos digitales catastrales para el trabajo conjunto con el instituto. Y, por otro, buscamos simplificar el trámite de otorgamiento de exenciones a los adjudicatarios de viviendas mediante un procedimiento que evita la gestión presencial en las oficinas de ATER”, señaló German Grané, titular de ATER.



Por su parte, el titular del IAPV, Marcelo Bisogni, sostuvo que "ambos organismos hemos mantenido reuniones entre las respectivas áreas relacionadas con estos temas, para agilizar y facilitar los trámites a los adjudicatarios y futuros beneficiarios de viviendas sociales, que llevamos adelante en toda la provincia".



Bisogni agregó que "este convenio de colaboración, nos permitirá avanzar en las regularizaciones dominiales de los grupos habitacionales que el IAPV ha ejecutado y que aún no cuentan con su correspondiente mensura".



"Esta medida va a permitir que los nuevos o futuros adjudicatarios, no tengan que hacer el trámite de exención del impuesto inmobiliario por vivienda social, ya que al intercambiar información con ATER no será necesario realizar ese procedimiento", finalizó el funcionario.



Del encuentro también participaron el director adjunto de ATER, Nicolás Brunner; el director de Catastro, Carlos Duhalde; y por parte del IAPV, el gerente comercial Julián Fernández Burzaco. (Prensa ATER)