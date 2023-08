Bordet dio a conocer medidas vinculadas a viviendas y salud

Lo dijo al anunciar la construcción de 558 viviendas y el reconocimiento profesional de 3800 enfermeros y enfermeras en el marco de la Ley que creó la carrera de enfermería.



Bordet informó en ese marco el llamado a licitación de 558 nuevas viviendas para 27 pequeñas localidades del programa provincial Primero tu casa, que demandará una inversión de 5.700 millones de pesos.



Luego de detallar la cantidad de viviendas que se construirán en cada localidad, manifestó que en cada uno de estos lugares "hay diferentes colores políticos. No hemos hecho una práctica de discriminación y esto es un rasgo que siempre mantuvimos en la gestión, de poder trabajar con todas y todos los intendentes".



La distribución de las viviendas se hará de la siguiente manera: Pronunciamiento 39; Caseros 16; Galarza 48; Basavilbaso 20; Villa del Rosario 40; Los Conquistadores 44; María Grande 9; Carbó 19; San José 12; Conscripto Bernardi 14; Hernández 20; Hasenkamp 12; Larroque 17; Rocamora 11; Estación Lazo 10; Villa Mantero 25; Cerrito 12; Libertador San Martín 24; Seguí 5; Líbaros 10; Pueblo Brugo 20; Puerto Yeruá 39; Villa Clara 38; El Pingo 12; Feliciano 22; San Jaime de Frontera 15 y Urdinarrain 5.



Reconocimiento profesional



En una conferencia de prensa que brindó en la Sala de Periodistas, el mandatario también comunicó la firma de un decreto en el marco de la reglamentación de la ley 10.930 de enfermería, sancionada en el año 2021. La norma permitirá "reubicar a las y los enfermeros en los distintos tramos y categorías de la carrera de enfermería a partir del 1 de enero. Es un reconocimiento a 3.800 enfermeros y enfermeras que trabajan en hospitales y centros de salud".



"Cuando hablamos de mejorar la salud de las y los entrerrianos, de tener un ordenamiento que nos permita un reconocimiento a nuestro personal, tiene que ver justamente con esta ley de enfermería, que fue muy trabajada con todos los sectores y que hoy hacemos efectiva", destacó el gobernador.



Ley de enfermería



La ley provincial 10.930, producto de un trabajo articulado con los gremios, permitió que 1.100 profesionales y personal de la Salud tengan hoy la ley de Cargo que venían reclamando hace años.



Asimismo, la nueva legislación establece un escalafón de cinco niveles para la Carrera de Enfermería, estipulando que dentro de su mismo tramo, las y los enfermeros serán promovidos cada tres años hasta completar las 10 categorías de cada tramo.



Reconoce a su vez, a quienes tengan títulos y certificados extendidos por universidades nacionales, provinciales o extranjeras, públicas o privadas, o por institutos de educación superior públicos o privados reconocidos oficialmente. La provincia matricula a los especialistas magister y doctores en enfermería.



Por otra parte, creó la Dirección de Enfermería y la Comisión de Asesoramiento de la Ley de la Carrera de Enfermería de la provincia, integrada por representantes gremiales, entes formadores y el Ministerio de Salud. Se amplían además, los jurados de concurso incorporando entes gremiales y formadores, así como la división concurso del Ministerio de Salud y del Departamento de Salud de ese organismo.



En relación a la atención primaria de la salud, quienes prestan servicios en los centros de salud, en salas de primeros auxilios o se desempeñan en zonas rurales, y tienen su residencia en el lugar de los mismos; son reconocidos como full time. También cuentan con prioridad para concursar por la dirección del establecimiento donde prestan servicios.



Se crea también por esta ley la comisión de igualdad de oportunidades y trato, y se establece un régimen jubilatorio con una jubilación ordinaria especial a los 30 años de antigüedad y 55 años de edad como mínimo para todos y todas.



Fortalecer la democracia



Consultado por la prensa, el mandatario felicitó también a toda la ciudadanía entrerriana "por el comportamiento cívico, de haber llegado al 75 por ciento de asistencia en los comicios. Son 40 años de democracia, que significan fortalecer nuestras instituciones. La democracia no termina con el voto, sino que empieza con el voto, las y los ciudadanos tienen derecho de exigir a quienes resulten electos que se cumpla con lo comprometido".



Por otra parte, destacó la "normalidad absoluta que hubo en los comicios en Entre Ríos" y resaltó el trabajo de "la Junta Electoral y de Informática de la provincia. Fue un trabajo engorroso pero nítido, transparente, que no dejó dudas a nadie. Felicito a quienes han ganado y a quienes no también, porque esto fortalece nuestra democracia", subrayó Bordet.