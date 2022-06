Se construirá una planta farmacéutica provincial en Concepción del Uruguay

El gobernador Gustavo Bordet en Concepción del Uruguay firmó los contratos para las obras de ampliación en el hospital Justo José de Urquiza; y para la construcción de una planta farmacéutica provincial en el parque industrial de La Histórica. Además, entregó un Aporte No Reembolsable para obras de infraestructura en el parque industrial, por más de 56 millones de pesos.



“Hay un proyecto de ampliación del hospital, y un proyecto de medicamentos, todo tiene que ver con la salud y el desarrollo”, dijo el mandatario. “Para mí es siempre un gusto siempre poder compartir una jornada de trabajo para seguir avanzando en trabajar y ponernos de acuerdo en proyectos que tiendan a generar nuevas acciones de gobierno que mejoren la calidad de vida de la gente", aseguró.



En esa línea, afirmó que esas “son las cosas que nos entusiasman y nos obligan a seguir trabajando, muchas gracias por el acompañamiento de todas las instituciones porque sin la participación de las instituciones es muy difícil poder llevar adelante este tipo de acciones”, destacó.



Recordó además que "hace mucho tiempo habíamos planteado la necesidad de retomar una sociedad que había sido creada, Industrias Farmacéuticas de Entre Ríos (Infader), con el objeto de poder generar la fabricación de medicamentos en la provincia de Entre Ríos”.



Explicó que Infader está integrada por el Instituto del Seguro, "por eso es que hicimos un trabajo muy silencioso pero continuo y constante durante muchos meses con el presidente del Instituto Autárquico Provincial del Seguro, Tomás Proske, para desarrollar la construcción de este laboratorio que no es solamente la obra civil, que es lo que se va a hacer ahora, sino también el posterior desarrollo del plan estratégico de negocios que representa el laboratorio”.



El gobernador Bordet afirmó que “estamos cumpliendo con lo que habíamos comprometido, cuando me reuní al comienzo de gestión habíamos diseñado y pensando esta ampliación para el hospital, como estratégico para la ciudad de Concepción del Uruguay", pero por la pandemia "tuvimos que trabajar sobre la urgencia y poder resolver un problema que se nos presentaba ante la incertidumbre que se generaba y por eso se postergó".



Tras hacer un recorrido por los trámites que se hicieron, dijo que eso posibilitó “llegar hoy a la firma del inicio de esta obra que estará comenzando en las próximas semanas", y explicó que "es una obra que se hace en dos etapas, esta es la primera y después va a haber otra obra de ampliación más para el hospital en una segunda etapa”.



Asimismo, resaltó “el alcance que tiene el hospital Urquiza, que es regional abarcando los departamentos Colón, Tala y Uruguay; y también que Concepción del Uruguay es una ciudad que con una masa crítica muy importante en profesionales de la salud que permite realizar este tipo de ampliaciones y poder tener una terapia pediátrica porque los profesionales están aquí y no hay que ir a buscarlos a otras ciudades".



Párrafo aparte, informó: "Tenemos algunas novedades para el parque industrial, hemos gestionado un aporte no reintegrable (ANR)".



Junto al gobernador Bordet, estuvieron la vicegobernadora Laura Stratta; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva; el senador por el departamento Uruguay, Horacio Amavet; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el presidente del IAPV, Marcelo Bisogni; el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; el presidente del Instituto del Seguro, Tomás Proske; intendentes de localidades del departamento Uruguay.



Trabajando silenciosamente



Por su parte, el titular del Instituto del Seguro, Tomás Proske, explicó que “este es un proyecto que venimos trabajando silenciosamente hace aproximadamente un año y medio, una sociedad que no venía teniendo ningún tipo de actividad comercial, trabajamos fuertemente con todo el equipo del Iapser y Infader para regularizar esa sociedad donde el Instituto hoy es el accionista mayoritario con el 99 por ciento de las acciones y conformamos un pliego para llamar a licitación para el proyecto y construcción de un laboratorio de productos medicinales".



“Hoy es un día para festejar, histórico, porque estamos planteando un laboratorio en la provincia de Entre Ríos, público provincial con capitales públicos, donde va a conformar una sinergia con el sector privado, también instituciones con las que ya nos reunimos”, sostuvo.



“Esto es un paso importante para un proyecto estratégico y anhelado” dijo Proske y mencionó: “La industria farmacéutica es una pieza clave dentro del sistema de salud de un país, permite facilitar e incluso garantizar el acceso a la medicación a la población y es en este sentido que se inicia un proyecto con grandes anhelos”.



Proske mencionó que se ha firmado un acuerdo de colaboración entre Infader y la Universidad de Entre Ríos a fin de ampliar las posibilidades de generación de valor agregado, investigación y desarrollo.



Informó que la inversión supera los 100 millones de pesos, en una primera etapa y en otras etapas posteriores, van a tener inversiones de dos a tres millones de dólares, “son inversiones más que importantes para el parque industrial y para la ciudad de Concepción del Uruguay en un trabajo por indicación del gobernador que nos instó a regularizar la sociedad y ponerla en marcha. Hoy estamos firmado el contrato y estamos muy contentos", cerró.



Aporte para el parque industrial



Por su parte, el ministro Bahiilo dio precisiones sobre el aporte para el parque industrial, y explicó que “ese aporte no reembolsable para el parque industrial de Concepción del Uruguay, lo ha definido como prioritario el intendente y su equipo de trabajo, y está en el marco de las gestiones que llevamos en conjunto entre el gobierno provincial ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación", dijo que es por “un valor de 56.337.000 pesos que el intendente definirá para las obras de infraestructura que considere necesarias".



Por último, el titular de la cartera productiva provincial, informó que “Entre Ríos tiene 32 parques industriales aprobados, 23 en funcionamiento, somos la provincia con mayor cantidad de hectáreas en parques industriales. El desarrollo territorial que tienen los parques industriales en nuestra provincia con el desarrollo de infraestructura que le ha dado la obra pública en los últimos seis años, más la priorización en un plan de conectividad que está llevando adelante el gobierno provincial, está dotando a los parques industriales de la provincia, de toda la infraestructura y las condiciones para poder desarrollar el potencial industrial que tenemos ".



Detalles de ampliación en el hospital



Las obras de ampliación del hospital Justo José de Urquiza prevén la construcción de una nueva Unidad de Terapia Intensiva de 13 camas, que se ubicará en la totalidad del segundo piso del edificio, con una superficie aproximada de 492 m2. Se contemplan dos terrazas accesibles, que serán incorporadas a la superficie, sumando 76 m2 más.



Asimismo, se prevé la construcción de nuevos dormitorios para médicos de guardia, y una ampliación al sector diálisis, toda esta nueva obra en la planta baja del hospital. La obra fue adjudicada a la empresa Orlando José María Peterson por más de 113 millones de pesos.



Planta farmacéutica provincial



En tanto que la planta farmacéutica se ejecutará en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay por un monto de 116.846.868 pesos y la hará la empresa Raposeiras Taylor SA.



Entre Ríos es una provincia con un fuerte posicionamiento en la industria farmacéutica que cuenta con laboratorios privados de gran importancia. La puesta en marcha de Infader tiene entre sus estrategias el esfuerzo y articulación público-privado a fin de generar una sinergia positiva en favor de profundizar el desarrollo provincial de este sector.



Es así que Infader como empresa entrerriana de medicamentos tenderá a fortalecer la producción pública de medicamentos, articulando con los distintos actores y generando las vinculaciones entre las distintas áreas estratégicas a fin de lograr eficiencia y favorecer las necesidades de la política sanitaria.



En cuanto al sitio de emplazamiento desde la empresa se señaló que para la elección del lugar de radicación de la planta farmacéutica se analizaron los objetivos centrales del proyecto en cuanto a ser una opción a la generación de recursos humanos en la provincia, garantizar el acceso a los medicamentos, integrarse al marco farmacéutico productivo de la provincia complementando la oferta de servicios y productos existentes, como también aspectos clásicos en la selección del sitio de radicación como comunicaciones, red vial, potencia eléctrica y provisión de gas, recursos humanos, entre otros.



Por su parte como aspecto estratégico se enfatizó la formación de recursos humanos que se realiza en la Universidad de Entre Ríos en esa región, ya que cuenta con dependencias de las especialidades de Farmacia y Bioquímica en Gualeguaychú, y Medicina en Concepción del Uruguay. Este recurso de formación de capital humano, junto a las instalaciones y equipamiento con el que las facultades cuentan, permiten una articulación sinérgica que entre las instituciones generarán favoreciendo el desarrollo de la región y potenciando en proyecto.



En esta etapa del proyecto se ejecutará un depósito farmacéutico, oficinas y vestuarios de personal. También se realizarán las obras vinculadas a la infraestructura del predio, un laboratorio de Control de Calidad y un Laboratorio de Microbiología junto con Áreas para Acondicionamiento Primario y Secundario de productos farmacéuticos y así dar inicio al emprendimiento y convertirlo en el Laboratorio Farmacéutico Elaborador de Especialidades Medicinales de la provincia de Entre Ríos.