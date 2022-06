Bordet instó a priorizar lo colectivo sobre las individualidades, fue en NUEVA VIZCAYA, Dpto.Federal

"Tenemos que trabajar con humildad, escuchando sin dogmatismos y priorizando al colectivo sobre los nombres propios", resaltó el mandatario.



"Mi prioridad va a seguir siendo gestionar por entrerriano que viva en las grandes ciudades o en las juntas de gobierno", agregó antes de destacar que "no hay entrerrianos que sean de primera y entrerrianos que sean de segunda".



"Tenemos que estar en todos lados para poder llevar adelante acciones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente”, puso de relieve el gobernador al entregar 30 nuevas viviendas en Nueva Vizcaya, departamento Federal, para adjudicatarios de esa localidad y de El Cimarrón, Colonia Federal, Paraje Las Delicias y Federal, en el marco del programa nacional Reconstruir, por más de 30 millones de pesos.



También firmó un convenio para la implementación de un punto de acceso digital en Nueva Vizcaya, y otro para la construcción de pavimento urbano en la ciudad de Concripto Bernardi, por un monto de 51,7 millones de pesos. Para esta obra la provincia aporta el 90 por ciento de los fondos y el municipio el resto.



Además, Bordet entregó la resolución que dispone el llamado a licitación para obras edilicias en la escuela primaria Nº 49, Guillermo Brikman, por un monto de 3,3 millones de pesos; y aportes a la Asociación Bomberos Voluntarios de Federal para obras en el cuartel. Asimismo se entregaron tablets a intendentes de localidades del departamento en el marco del programa nacional Conectando con Vos, del Enacom, articulado a través del Plan Provincial de Telecomunicaciones Entre Ríos Conectada, de la Secretaría de Modernización. En ese marco recibieron tablets las localidades de El Cimarrón, Conscripto Bernardi, Nueva Vizcaya y Federal.



El gobernador participó de las actividades junto a la presidenta comunal Marina Luna; la senadora provincial por el departamento Federal, Nancy Miranda; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.



Compromiso

“Me pone muy contento poder compartir con los vecinos de esta localidad esta mañana fría pero con mucho sol que alumbra la esperanza y la posibilidad de poder seguir trabajando en todo el territorio de la provincia”, expresó el mandatario. En ese sentido aseguró que no es lo mismo llegar al lugar y ver la problemática que recibir las gestiones en el despacho.



“No estamos acá solamente para entregar viviendas y firmar convenios, sino que también estamos para comprometernos para poder seguir haciendo y trabajando”, remarcó el mandatario e informó que ya está listo el trámite para la aprobación de otras 10 viviendas para Nueva Vizcaya.



Seguidamente, expresó: “Estamos construyendo casi 9.000 viviendas en toda la provincia, con los distintos programas, que llegan a las grandes ciudades y a las pequeñas localidades, para que nuestras familias puedan tener el techo propio y la dignidad que se merece”,



Indicó que la provincia tiene en marcha diferentes planes de viviendas y con el gobierno nacional, los cuales sólo requieren del aporte de terrenos en los municipios para construirlas, y expresó: “Hay una política del presidente Alberto Fernández y del gobierno de la provincia de seguir con la construcción de viviendas de interés social para que mucha gente pueda tener acceso a un derecho que está en la Constitución que es el techo propio”, remarcó.



Recordó que la provincia tuvo que implementar un programa propio de construcción de viviendas durante la anterior gestión nacional. “Estuvimos cuatro años sin que el gobierno nacional construya una sola vivienda, y salimos a hacerlo con fondos provinciales. Hoy hay una decisión política de nuestro Presidente de poder continuar con el Programa Federal de Viviendas para todo el país y por eso seguiremos construyendo más viviendas en la provincia en articulación con los municipios”, aseguró Bordet y destacó las diferentes obras públicas que se construyen en el departamento Federal y la provincia y articulación que existe con las instituciones de cada localidad en diferentes acciones.



“Uno no viene acá de visita sino para comprometerse, para poder hacer más y para trabajar todos juntos que es la forma que nos dará mejores resultados para que los entrerrianos y entrerrianas en todo el territorio provincial puedan vivir un poco mejor”, completó el mandatario.



También estuvieron la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón; el coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales, Luis Méndez Casariego; y el delegado del Enacom, Juan Muga; intendentes y presidentes comunales y de juntas de gobierno del departamento Federal, entre otras autoridades.



Agradecimientos

En tanto, la jefa comunal de Nueva Vizcaya, Marina Luna, agradeció al gobernador y dio la bienvenida a los presentes, y expresó: “Agradecemos al gobernador y a todas las autoridades por estar presentes en nuestra localidad y por la entrega de las viviendas tan ansiadas por las familias de la zona”, dijo la jefa comunal.



A su turno, la senadora Miranda agradeció la presencia del gobernador "nuevamente en este departamento" y recordó que la construcción de las viviendas en la fecha entregadas comenzó durante la presidencia de Cristina Fernández y se paralizó en la siguiente gestión nacional que gobernó entre 2015 y 2019 “que no tenía la más mínima idea de lo que era la provincia y mucho menos de lo que era el departamento Federal”, dijo la legisladora. “Fueron cuatro años de lucha continua, de ir a pelear a Buenos Aires”, dijo, tras lo cual agradeció al gobierno de Alberto Fernández. “Hoy pudimos terminar estas viviendas y tengo que destacar la intervención del gobernador para ese logro y de otros funcionarios”, completó.



Viviendas

Las 30 viviendas entregadas en la oportunidad demandaron una inversión de 30.637.859 pesos y se ejecutaron en el marco del Programa Reconstruir del gobierno nacional. Cada una se desarrolló en 80 metros cuadrados, contando con tres dormitorios, cocina, estar comedor y baño, y todos los servicios.