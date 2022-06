Bordet licitó la obra más importante de los últimos 20 años para el desarrollo gasífero del norte entrerriano

La apertura de sobres se llevó a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y contó con la presencia de la vicegobernadora Laura Stratta. Correspondió a la licitación para la contratación de la obra Gasoducto Productivo III del Noreste Entrerriano Los Conquistadores-Chajarí, que cuenta con un presupuesto oficial de 2.067.366.661,51 pesos y tiene un plazo de ejecución de 365 días corridos a partir de la firma del contrato. En ese marco, Bordet también dio a conocer la pronta licitación para el gasoducto del sur que irá de Basavilbaso a Larroque.



“Como provincia esta obra es clave para desarrollar el norte entrerriano. Es un momento muy importante de nuestra gestión el estar abriendo los sobres de la licitación del gasoducto del norte, de 52 kilómetros de extensión, entre las localidades de Los Conquistadores y Chajarí. Esta obra generará un cierre entre el gasoducto troncal de la cosa del río Uruguay, que ya no tenía capacidad necesaria para la radicación de industrias, y permitirá la provisión de gas en toda una zona que es agroindustrial”, precisó Bordet.



También participaron los intendentes y las intendentas de las localidades beneficiadas por la obra, el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard, la secretaria de Energía, Silvina Guerra y la diputada provincial Vanesa Castillo.



En ese marco, Bordet contó que desde el gobierno provincial se está "focalizando el trabajo en muchos proyectos productivos que tienen que ver con mayor infraestructura en obra de gas, electricidad y viales, que es lo más prioritario para que nuestras 16 economías regionales tengan buenas rutas y energía implantada. También en materia portuaria, para que a través de los puertos de Concepción del Uruguay, Ibicuy y ahora Diamante que se está empezando el dragado, podamos sacar nuestra producción. Así mejoran las estructuras de costo que tienen las empresas en el abaratamiento y la competitividad luego", explicó.



En cuanto a la obra del gasoducto, dijo que "es algo que se venía demandando desde hace mucho tiempo. Nos pone muy contentos poder materializarla hoy, con recursos del Tesoro Provincial. Es una de las obras más importantes en los últimos 20 años en lo que es extensión de red de gas", manifestó al tiempo que habló de "la importancia que tendrá para los municipios y para todo el sistema productivo de esa zona".



En esa línea, el gobernador precisó: "Tenemos dos objetivos: uno que era energético para completar el norte entrerriano con líneas que aseguren un cierre que va entre Federal, La Paz, Feliciano, Los Conquistadores y Chajarí; y esta obra de gas también para darle a todo el norte entrerriano la posibilidad de generar desarrollo en el futuro. Hay industrias como la avícola que se están desplazando por cuestiones fitosanitarias hacia el norte y hay que darle previsibilidad en materia energética", mencionó.



Recordó luego que el cierre eléctrico se empezó a trabajar con Ensera y ya se concluyó el tramo que va de Federal a Los Conquistadores. También está en un 80 por ciento entre esta localidad y Feliciano. Luego se hará el tramo de Feliciano hasta La Paz, y por último Los Conquistadores hasta Chajarí. "De esta manera cerraremos el norte entrerriano. Nos faltaba esta obra de gas que era muy importante", remarcó.



Además Bordet recordó que "fue uno de los principales pedidos que había recibido del intendente Galimberti en su momento, en la gestión anterior, para poder proyectar en el futuro la radicación de industrias en el parque industrial de Chajarí, que es una zona de continuo crecimiento. Sin esta obra de gas natural no podrían instalarse nuevas empresas”, subrayó.



En ese contexto expresó: “Quiero reconocer al gobierno nacional, al presidente Alberto Fernández, que consiguió los fondos para hacer obras de desarrollo productivo, y la primera obra que incluimos fue ésta. Conseguimos un financiamiento prácticamente con tasa cero para poder llevar adelante esta obra y por eso es que pudimos realizarla", señaló el mandatario provincial.



Rutas N° 1, N° 2 y N° 28



Se refirió luego a obras que se están encarando en el norte de la provincia en materia energética y vial. "En los próximos 15 días estaremos con los pliegos licitatorios trabajando para las rutas N° 1, N° 2 que va hasta Tres Hermanas y la N° 28 que comunica con la provincia de Corrientes", detalló.



"Esto es abarcativo de una zona de nuestra provincia que muchos años estuvo postergada y que con estas obras de infraestructura sigue el apoyo al sector productivo para tener una mejor eficiencia en costo que mejore la competitividad, y así tener un desarrollo más armónico en nuestra provincia", agregó Bordet.



Por otra parte, comentó que se trata de una obra que irá rápido porque se ensamblan los caños y las factibilidades están todas autorizadas por Energas.



"Comparto la alegría con ustedes porque llegar a este momento costó mucho. Primero conseguir el dinero que no era fácil, después hacer los programas y planes, y también un hecho que por ahí pasa desapercibido, pero hemos puesto en marcha la Compañía Entrerriana de Gas que es Cegsa, un hecho que nos permitió hacer esta licitación. Era una sociedad que prácticamente no tenía actividad y que hoy tiene un rol central”, remarcó.



Solución



Respecto a las características técnicas, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, señaló que "esta oba viene a solucionar un problema de abastecimiento que tiene Chajarí, que a través del gasoducto entrerriano que va a Concordia y desde esa ciudad hasta Chajarí se tendía en 4 pulgadas; fue lo que se hizo hace 25 años atrás. Hoy el desafío es, debido a la demanda industrial, poder llegar con el gas desde otro punto. Por eso hacemos una interconexión entre el gasoducto de TGM que es de 24 pulgadas y es el que llega a Uruguayana; y el entrerriano, que nos quedó chico”.



“Estos 50 kilómetros de gasoducto de 8 pulgadas es la obra de más magnitud de los últimos 20 años en cuanto a diámetro de cañería y demás”, aseguró y afirmó que “con esto se dará respuesta a todas las industrias que querían instalarse en el parque industrial de Chajarí y no podían porque la distribuidora no le puede dar factibilidad de gas; también a varias estaciones de GNC y a los pedidos residenciales de Chajarí. Además, se puede pensar en extender el gasoducto y llegar con la red a las industrias y los hogares en Villa del Rosario, Santa Ana, Colonia Alemana y la zona de influencia; sin esta obra no se podía pensar en extender el servicio de gas natural a todo el departamento”.



Desarrollo para la región



Por su parte, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesán, señaló que "es un día muy importante para el norte entrerriano, ya que esto va a representar un desarrollo para toda la región, no solamente para la zona de Chajarí propiamente dicha, sino también para Villa del Rosario, Santa Ana, Colonia Alemana".



Hizo notar que “las industrias que quieren radicarse en nuestra zona lo primero que preguntan es si hay gas, sino no pueden radicarse. Así que creemos que es una obra sumamente importante y largamente esperada”.



En tanto, la intendenta de Los Conquistadores, Adriana Mesa, dijo que "para nosotros es un día soñado porque esto significa poder aportar mayor factibilidad a las empresas, que se desarrolle toda la región del departamento Federación; y va a generar más fuentes de trabajo. Y a nivel local, que Conquistadores pueda tener la posibilidad de acceder al gas y soñar en un tiempo futuro con tener empresas con este atractivo del gas, lo que va a representar el desarrollo de nuestro pueblo que ha quedado en el tiempo. Inobjetablemente a partir de su gestión señor gobernador, ha crecido mucho mi localidad, así que muchas gracias", finalizó.



A su turno, la intendenta de Villa del Rosario, Vanina Perini, dijo que esta obra "no solamente es sinónimo de crecimiento para la región, sino de desarrollo industrial, productivo y residencial”. Compartió la alegría del resto de los intendentes y expresó su "enorme agradecimiento al gobernador y a los ministros".



Luego, el presidente de la junta de Colonia Alemana, Jorge Bouchet, indicó que "si para los intendentes de las localidades un poco más grande es una situación soñada, lo es también para nosotros que somos de localidades muy pequeñas, totalmente rurales. Hasta hace poco ni siquiera nos atrevíamos a soñarlo. Hoy esto nos llega muy cerquita en la radicación de industrias, tenemos el espacio, la mano de obra y nos faltaba la energía. Muchas gracias por todo”.



Posteriormente, la diputada provincial Vanesa Castillo dijo que "hoy es un día muy especial para el norte entrerriano, esto significa crecimiento. Es algo histórico para Los Conquistadores poder tener esta accesibilidad al gas natural tan anhelado y que va a cambiar la vida de tantas familias, como también el desarrollo industrial que tantos vecinos de la zona rural nos han solicitado a través de los molinos arroceros que quieren nuestro acompañamiento y que significan el desarrollo del norte entrerriano. Esta gestión siempre está presente".



Oferente



Para concretar la ofra se presentaron tres sobres correspondientes a: Oferta 1: Karpa SA, Oferta 2: JCR SA y Oferta 3: Gasoducto del Noreste U.T.



Datos de la obra



La obra del Gasoducto Cierre Norte Los Conquistadores-Chajarí consiste en la construcción de un gasoducto de 50 kilómetros, en ocho pulgadas de diámetro, con sus correspondientes instalaciones de superficie (estación de medición sobre gasoducto TGM, trampas de Scrapper y válvulas de bloqueo de línea, entre otros).



Esta obra tiene como objetivo el cierre del anillo noreste uniendo la conexión entre el Gasoducto Troncal TGM Aldea Brasilera-Uruguayana de 24 pulgadas de diámetro, a la altura de Los Conquistadores, hasta el Gasoducto Costero que bordea la ruta Nº 14 culminando en la ciudad de Chajarí de cuatro pulgadas de diámetro.



Hasta hoy, debido a la infraestructura existente y a su capacidad limitada de abastecimiento, la licenciataria Distribuidora Gas Nea SA no se encontraba en condiciones de otorgar nuevas factibilidades para industrias o expendedoras de GNC que lo solicitaban en la zona de Chajarí. Es por ello que la construcción del Gasoducto Productivo del Noreste Entrerriano Los Conquistadores –Chajarí permitirá satisfacer la demanda actual en un ciento por ciento con la posibilidad de extender el servicio a las localidades cercanas como Villa del Rosario, Santa Ana, Colonia Ayuí, Colonia La Argentina, Colonia Alemana, y tener un margen equivalente al 80 por ciento del consumo actual de Chajarí, para posibles industrias a instalarse en la zona.



Además, en un futuro, previo a un acuerdo interprovincial, se podrá prolongar el gasoducto para abastecer la localidad de Mocoretá, en la provincia de Corrientes.



La obra licitada se presenta como una posibilidad de mejorar la competitividad de las empresas y poder ponerse a la par con otras industrias de la provincia que ya cuentan con este insumo. Además de representar un potencial desarrollo para la zona, dado que tener este nuevo servicio posibilita la radicación de nuevas empresas, las cuales a su vez incrementarán la demanda laboral de la zona, generando un impacto positivo en la región.