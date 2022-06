Gobernadores presentan al Presidente un proyecto para reformar la Corte Suprema

Un grupo de 18 gobernadores le llevarán hoy al presidente Alberto Fernández un proyecto de ley que impulsa una reforma en la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia.



Según confirmaron fuentes cercanas a los mandatarios provinciales del Norte Grande, el encuentro se producirá a las 18 en Casa de Gobierno.



En medio de la espera de un fallo de la Corte Suprema por el caso de los recursos que reclama la Ciudad por el manejo de la Policía porteña tras el traspaso de la Federal, la cuestión del "federalismo será el eje de este encuentro", en el que se planteará elevar el número de miembros de la Corte.



El aspecto del federalismo fue expuesto de manifiesto además en la última reunión del Consejo de la Región del Norte Grande el pasado viernes en Tucumán, donde el jefe de Gabinete, Juan Manzur, señaló que su presencia en nombre del Gobierno Nacional "reafirma una vez más el federalismo" y la importancia que tiene para la gestión del Frente de Todos (FdT).



El pasado 23 de mayo, ese grupo de gobernadores se reunió en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones para "consensuar" e "iniciar la labor" para conformar un proyecto de ley tendiente a que la conformación de una Corte Suprema de Justicia "más moderna y eficaz" y "que tenga un verdadero carácter federal".



En ese encuentro en el CFI, los mandatarios provinciales dieron a conocer un documento en el que visibilizaron su disconformidad con el funcionamiento del máximo tribunal y pusieron el foco en la disputa que existe con la ciudad de Buenos Aires por los recursos coparticipables y los subsidios a la energía y al transporte en el área metropolitana.



Entre los mandatarios que impulsan el proyecto se encuentran Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Raúl Jalil (Catamarca); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Gildo Insfrán (Formosa); Osvaldo Jaldo (Tucmán); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Uñac (San Juan); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Sáenz (Salta); Jorge Capitanich (Chaco); Oscar Herrera Ahuad (Misiones) y Mariano Arcioni (Chubut).



Los mandatarios insisten con esta reforma en momentos en que es inminente un fallo de la Corte Suprema de Justicia en la demanda que le inició el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta a la Nación por los recursos en concepto de traspaso de la Policía Federal.



Tras esa reunión en el CFI, Kicillof explicó: "Firmamos una declaración 'Por una Corte Suprema de Justicia Federal'. Asumimos el compromiso de continuar generando consensos entre todas las provincias para instar a un debate legislativo bajo una mirada federal".



"El objetivo es que la Corte Suprema de Justicia sea más moderna, más eficaz, acorde a las mejores experiencias internacionales y, principalmente, que tenga un verdadero carácter federal", señaló la nota y apunta que convocarán "a efectos de la redacción del proyecto de ley respectivo a especialistas y juristas notables de cada una de las provincias", continuó.



No formó parte de ese pronunciamiento el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por encontrarse en Kuwait como parte de una misión comercial para la financiación de obras.



No obstante, el gobernador santafesino suscribió otras declaraciones conjuntas formuladas por mandatarios provinciales referidos a este diferendo planteado entre Nación y CABA que debe ser resuelto por la Corte.



En el documento, que también fue publicado en las redes sociales por el gobernador Zamora de Santiago del Estero, los mandatarios también expresaron una "profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores y, en general, a toda la sociedad argentina".



"A tal efecto, instamos al debate legislativo en el Congreso Nacional sobre un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio", indicaron. (Télam)