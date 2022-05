Se sigue demorando la reglamentación de la Ley de Enfermería: “Nos empujan al conflicto”, advirtió UPCN

En la reunión de este martes se informó que la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, envió una nota al Ministerio de Economía solicitando que vea y analice la propuesta que había planteado el Área de Liquidaciones de Salud en relación a los temas vinculados a escalafón y salarios.



“Esta nota se podría haber enviado hace dos meses, pero recién se envió ayer y esto demuestra que los tiempos del Ministerio de Salud no son los tiempos de los trabajadores”, cuestionó la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez.



En este marco, recordó que “el planteo de UPCN fue en primer lugar que sea el Ministerio de Economía el que ordene esta situación, pero sabemos que es el de Salud el responsable de la reglamentación y que la iniciativa debe ser tomada desde esta certera”.



“La ley es producto de un debate legislativo que se extendió durante cinco años y lo único que pedimos es que se avance en al menos algunos puntos de su reglamentación”, aseveró la dirigente, quien consideró que “es una desconsideración hacia el personal de enfermería, que durante toda la pandemia se jugó su vida y fue el que realizó el mayor esfuerzo”.



En el gremio hay preocupación porque nadie les explica cuáles son los motivos de la demora: “Si supiéramos los fundamentos tal vez podríamos ver cómo salir adelante, pero no tenemos la certeza de si se trata de una cuestión técnica o presupuestaria”, indicó Domínguez, quien instó a que haya “una articulación entre ambos Ministerios para que los trabajadores no sigan pagando el costo de estas indefiniciones”.



En tal sentido, Carina Domínguez advirtió: “Si los tiempos no se aceleran, nos empujan al conflicto, pero después son los propios hospitales los que presionan a los trabajadores diciendo que -como enfermería es un servicio critico- no se puede hacer abandono de paciente y nos dejan con las manos atadas para poder hacer un reclamo legítimo”.



Finalmente, señaló que en la reunión de este martes se dialogó sobre condiciones laborales, tema que compete al artículo 24: “Los exámenes preocupacionales, la provisión de elementos de protección personal y la vacunación fueron los temas abordados. Si bien son importantes, no son los temas prioritarios”.



El próximo encuentro de la comisión se llevará a cabo el 31 de mayo. (APFDigital)