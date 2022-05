Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema aceptó por unanimidad las designaciones de Doñate y Reyes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó hoy las designaciones del senador kirchnerista Martín Doñate y de la diputada de la UCR Roxana Reyes para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces y de la administración del Poder Judicial, que desde abril cambió su composición y es presidido por Horacio Rosatti.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que por unanimidad el máximo tribunal dispuso que Rosatti, como presidente de la Corte Suprema, les tome juramento a los dos legisladores en una fecha que se deberá fijar.



Los nombramientos de Doñate y Reyes están judicializados por oposición y oficialismo los objeta. Sobre eso, los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti señalaron que “a la fecha no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que se tomen los juramentos requeridos”.



Con la llegada de Doñate y Reyes al Consejo el organismo quedará constituido en su nueva integración de 20 miembros que dispuso la Corte Suprema en diciembre pasado tras declarar la inconstitucionalidad de la composición de 13 intehrntes que tenía. Tras la jura de los legisladores se espera la primera reunión que ponga en marcha el nuevo organismo.



Doñate fue designado por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y Reyes por el titular de Diputados, Sergio Massa. Fueron elegidos en representación de las segundos minorías parlamentarias de cada cámara. Pero fue con polémica porque desde la oposición y el oficialismo lo objetaron judicialmente.



Por un lado, el PRO había propuesto para el Consejo al senador Luis Juez. Pero el oficialismo dividió el bloque del Frente de Todos en dos para que uno de ellos quede como segunda minoría y así fue nombrado Doñate. La oposición sostuvo que esa decisión violaba la ley y fue hecha fuera del plazo permitido. Juez fue a la justicia y su reclamo fue rechazado. De hecho, hoy la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal no aceptó su apelación



Pero el senador cordobés abrió otra instancia y fue directamente a la Corte Suprema con su reclamo para ser designado en el Consejo con un per saltum. Eso está pendiente de resolución.



Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, fue a la justicia para que se anule la decisión de Massa de designar a Reyes. Sostuvo que si eso ocurría la oposición iba a tener dos representantes en el Consejo, pasando a ser la primera mayoría parlamentaria, lo que violaría la representación. Su amparo también fue rechazado y lo apeló, lo que también está en etapa de resolución.



Hace dos semanas, la secretaría general del Consejo le remitió a Rosatti las designaciones de Reyes y Doñate que puso a consideración del pleno del máximo tribunal. Los cuatro jueces explicaron -en la acordada 11 de cinco páginas a la que accedió Infobae- que la única función que tienen es disponer el juramento.



“La remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez. Al encontrarse discutida dicha validez en sede judicial, es frente a los magistrados competentes donde deberá saldarse definitivamente cualquier discusión al respecto”, señalaron los magistrados que en definitiva serán quienes tengan la decisión final en las causas judiciales.



Y concluyeron que “corresponde disponer la toma de juramento de los consejeros, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en el marco de las causas” que están en trámite.



Con la jura de Doñate y Reyes el Consejo podrá comenzar a funcionar con su nueva composición de 20, a la que no solo se suman los legisladores sino también Rosatti, la jueza Agustina Díaz Cordero, las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez y la académica Pamela Tolosa, quienes fueron elegidas en comicios.



El primer paso será convocar a una reunión para empezar a discutir la conformación de las comisiones del Consejo y sus presidentes, además del vice que secundará a Rosatti. El tema político central que tiene hoy el organismo es la discusión por los concursos para cubrir cargos claves en los tribunales de Comodoro Py, donde tramitan las causas de corrupción.