Inversión de más de 15 millones de pesos Se licitó la obra de agua, gas natural y calefacción para el Hospital San Miguel de Bovril

Estuvieron presentes la vicegobernadora Laura Stratta; el ministro de Planeamiento Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; el intendente de Bovril, José Luis Guillig; el exintendente de Bovril, Alfredo Blochinger; el diputado provincial Jorge Castillón; su par Sara Folleto; el senador Amilcar Genre Bert; y la subsecretaria de la Juventud Brenda Ulman; entre otras autoridades.



“No hay ciudadanos de primera ni de segunda en la provincia, sino que en cada rincón de nuestro territorio hay obras que nos permiten garantizar y ampliar derechos y mejorar vidas”, sostuvo la vicegobernadora durante el acto, y resaltó “la importancia que tiene para el sistema sanitario la existencia de un plan de obras con remodelaciones y ampliaciones en hospitales de toda la provincia y con un plan integral de construcción de centros de atención primaria. Eso denota la visión y la estrategia en la decisión política de nuestro gobernador de fortalecer nuestro sistema sanitario, nuestra regiones sanitarias”.



“Si hay algo que este contexto de pandemia nos dejó es la importancia de invertir en salud, de poder cumplir con la palabra”, acotó Stratta y en ese sentido respecto a las obras licitadas para el Hospital de Bovril. Y añadió: “Esto es parte de un largo proceso, una larga demanda que hoy se vuelve realidad. Esta apertura de sobres es un paso hacia adelante que culminará con una obra largamente esperada pero que hoy el Gobierno de la provincia de Entre Ríos está dando cuenta, está construyendo confianza y está avanzando hacia adelante".



Trabajo articulado

El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, por su parte destacó: “Que lleguemos a este momento de apertura de ofertas es producto del trabajo articulado entre diferentes actores”.

“En este caso, esta obra era demandada desde hace bastante tiempo y veníamos trabajando con Brenda (Ulman), el intendente y los propios legisladores respecto de las necesidades de cambiar el abastecimiento de agua”, mencionó.

“También hemos incorporado la instalación a los distintos sectores del hospital de agua fría para mejorar esas condiciones y además realizaremos una instalación de gas en un determinado sector del nosocomio. La verdad que hay que agradecer también a las empresas que nos acompañan en este proceso de obra pública que tenemos en toda la provincia”, expresó.



Obras, equipamiento y estrategias sanitarias

En tanto, la ministra de Salud Sonia Velázquez, manifestó: “Lo venía haciendo el Gobernador desde el inicio de su gestión y aún en contexto de pandemia, seguimos fortaleciendo toda la red sanitaria no solamente con obras, sino con equipamiento y también con estrategias sanitarias, que eso es lo que marca un salto cualitativo de calidad para mejorar las condiciones de salud para los habitantes no solamente de Bovril sino también del norte entrerriano del sur, del centro y de toda la provincia".



Una obra muy esperada

El intendente de Bovril José Luis Guillig, manifestó su “alegría” por la apertura de ofertas y contó que se trata de “una obra esperada entre ocho y nueve años”. Le agradeció al gobernador Gustavo Bordet, a la vicegobernadora Laura Stratta y a los equipos de los ministerios “por tenernos en cuenta y ver la necesidad de nuestro pueblo”.



Sobre las obras

La obra de instalación de agua comprende la demolición de dos tanques de reserva deteriorados, la colocación de un nuevo tanque reserva de 10 mil litros, incluye base de hormigón y torre metálica, la colocación de la cisterna de 2500 litros, y la ejecución de cañerías de alimentación de agua fría a todos los servicios actuales (cocina, baños, quirófanos, etc) y hasta los gabinetes exteriores para la colocación de los termotanques. También se ejecutará la instalación de cañería para agua caliente desde termotanques para abastecer los baños de internación, de personal, cocina lavadero y quirófano.

A su vez, la obra de instalación de gas natural comprende la provisión y colocación de cañerías a los pabellones para funcionamiento de los artefactos. Se efectuará la adaptación de la cocina semi industrial existente y de dos anafes en enfermería; se colocarán termotanques en cocina, y gabinetes exteriores para abastecer de agua caliente lavadero, internación y consultorio. Además se instalarán calefactores de tiro balanceado y de rayos infrarrojos en diferentes sectores.

El plazo de la obra se ha estimado en 90 días de corrido, en tanto que el presupuesto para su ejecución es de 15.465.757,57 pesos.

(Prensa Vicegobernación)