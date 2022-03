Huésped de Honor. Taty Almeida visitó en Paraná la muestra “Ser Mujeres en la Esma” en el Museo de Casa de Gobierno

La madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora Taty Almeida estuvo este lunes en Casa de Gobierno, donde fue recibida por la vicegobernadora Laura Stratta quien le hizo entrega de la declaración de “Huésped de Honor” por parte de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, en el marco de un encuentro donde también estuvieron presentes la referente de Derechos Humanos Adela Antokoletz, la integrante del equipo de la Vicegobernación, Sofía Uranga, y Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad.



“Agradezco muchísimo porque en mí están reconociendo a todas las Madres de Plaza de Mayo y sobre todo a Alejandro y a los 30 mil”, expresó Almeida sobre el reconocimiento tras manifestarse “muy feliz de volver a Paraná” su “patria chica” según definió porque su familia materna es de esta ciudad.



“Ha sido un 24 de marzo muy especial porque después de dos años de pandemia que no podíamos salir y que no obstante lo recordamos con un pañuelazo, este 24 fue estar ahí”, señaló respecto al Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y la tradicional movilización con que se conmemora esa fecha.



“No fue ninguna marcha partidista como tratan de decir, no. Ahí había un pueblo entero que demostraba tener memoria por nuestros queridos 30 mil y lo importante, fue la cantidad de jóvenes”, resaltó Almeida quien en su contacto con la prensa además, puso de relieve la labor Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora.



“A nosotras el odio no es lo que nos lleva, nosotras sembramos amor, y siempre que hemos exigido justicia y lo seguimos haciendo, es justicia legal, jamás justicia por mano propia”, distinguió.



Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, expresó la alegría de recibir a Taty Almeida: “La verdad es que ella es una referencia y un emblema en la búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia”, sostuvo y afirmó que “la reivindicación de los Derechos Humanos es un compromiso que tenemos como Estado y como gobierno junto a Gustavo Bordet. Creemos que es vital que sostengamos las políticas activas en torno a lo que es la Memoria, pero también la búsqueda de la Verdad y la Justicia”.



“En este marzo tan especial que nos visite y que venga a su pago chico como le dice ella a Entre Ríos, es un enorme honor”, celebró además Stratta quien luego junto a Taty, la titular de la fundación Iapser, Mariel Avila, y la ministra de Gobierno Rosario Romero, recorrió la muestra "Ser Mujeres en la ESMA. Testimonios para volver a mirar", una propuesta del Museo Casa de Gobierno de Entre Ríos para conocer cómo actuó el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívica militar, desde el enfoque de la perspectiva de género.



En tanto la titular de la Fundación Iapser, Mariel Avila, señaló que “es una de las acciones del gobierno provincial y de la gestión de Gustavo Bordet que el Museo de Casa de Gobierno tenga este espacio, que es itinerante, que tiene que ver con fechas importantes de nuestro país. En este caso el de mujeres desaparecidas entrerrianas en este espacio que es tan valorado para nuestra provincia".



"Es una de las consignas del gobernador Gustavo Bordet que estos espacios sean para todo el mundo y que puedan ser visibilizados desde las primeras infancias, según la temática, pero sobre todo que los estudiantes puedan tener acceso a todas estas movilizaciones", subrayó la esposa del gobernador.



Por último, valoró lo que genera, "desde lo humano, la presencia de Taty Almeida en nuestra provincia, que nos acompañe en esta fecha tan importante".



La declaración de Huésped de Honor a esta Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora fue promovida a través de un proyecto de resolución del senador Jorge Maradey (Frente Justicialista Creer) que acompañó todo el cuerpo, donde se destaca el compromiso con la difusión y promoción de la defensa de los Derechos Humanos por parte de Taty Almeida y su lucha inclaudicable en búsqueda de la Verdad, la Memoria y la Justicia.



En el marco de su visita a la provincia, además, mañana 29 de marzo Almeida junto a la referente de Derechos Humanos Adela Antokoletz, participarán de un encuentro denominado “Lazos con memoria” que organiza la Facultad de Trabajo Social de la UNER.

