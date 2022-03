24 de marzo: Dia de la Memoria, por la verdad y la justicia

Diferentes integrantes de organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos ya se concentran en las inmediaciones de la Plaza de Mayo para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia.

"Hoy vinimos a la Plaza de Mayo por los más de 600 docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Pero no estamos todos, nos faltan 30 mil abrazos", exclamó Angélica Graciano, Secretaria General de de la Unión de Trabajadores de la Educación.

Asimismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también dijo presente en este día. "Luego de dos años de pandemia, lxs trabajadores nos reencontramos con nuestras Madres, Abuelas, Hijxs y Nietes para llenar las calles con nuestro grito: #NuncaMás ! ¡Con nosotrxs un Estado popular es posible!", compartieron en redes.

MARTÍN SORIA: "MIREMOS LA HISTORIA PARA ILUMINAR EL FUTURO"

El ministro de Justicia, Martín Soria, pidió hoy observar "la historia pero no para mirar el pasado, no para hacer memoria solamente sino para iluminar el futuro", en el marco del Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.



"Miremos la historia pero no para mirar el pasado, no para hacer memoria solamente sino para iluminar el futuro, y de eso se trata como dijo Taty (Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora)", resaltó Soria en rueda de prensa tras el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio porteño de Palermo.



El ministro destacó que "cada 24 de marzo buscamos la reflexión de aquellos 30.000 argentinos, esa generación de argentinos que la dictadura, la más sangrienta de todas, hizo desaparecer".



Asimismo, Soria se manifestó "conmovido como cada 24 de marzo por Taty y Lita (Ángela "Lita" Paolín de Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), el Presidente y por esas ocho historias", en relación a los legajos reparados de ocho trabajadores detenidos desaparecidos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que fueron entregados en el acto de hoy.