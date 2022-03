Schwarztman avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells

El argentino Diego Schwarztman avanzó este domingo a la tercera ronda del Masters 1000 de tenis de Indian Wells al vencer al finlandés Emil Ruusuvuori 5-7, 6-3 y 6-3.



El "Peque" Schwarztman, situado en el puesto 14 del ranking mundial de la ATP, superó con esfuerzo al joven finlandés Ruusuvuori (70), al cabo de 2 horas y 44 minutos de un juego cambiante.



El tenista porteño, quien debutó directamente en la segunda ronda en el torneo californiano, se medirá en la tercera fase del certamen ante el potente sacador estadounidense John Isner (23), quien superó a su compatriota Sam Querrey (114) por 7-6 (8-6) y 7-6 (7-2).



A su vez, el santafesino Facundo Bagnis (82), el otro argentino que continuaba en el torneo, fue eliminado por el sudafricano Lloyd George Harris (32), al perder por 3-6, 6-4 y 6-3, luego de 1 hora y 59 minutos de partido.



En tanto anoche cayeron Federico Delbonis (34) ante el australiano Nick Kyrgios (132) por 6-2 y 6-2, tras 1 hora y 6 minutos de partido; y el rosarino Federico Coria contra el británico Daniel Evans (27) por 6-2 y 6-0, al cabo de 1 hora y 8 minutos de enfrentamiento, en sendos partidos de segunda ronda.

