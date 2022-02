AJER mantuvo el primer encuentro del año con las nuevas autoridades del STJ

Se trató de una reunión protocolar realizada el lunes a la cual el secretario general de AJER, Mario Brnusak, concurrió acompañado por Mabel Pedrero, Florentino Agostini, Olga Benítez, Pilar Toller y José Segura. “Fuimos a presentarnos, felicitar y desear éxito en la nueva gestión que se inicia”, comentó Brnusak.



Además precisó que se abordaron varios temas, entre ellos “la importancia que tiene para todo el Poder Judicial el hecho de defender nuestras leyes de porcentualidad y actualización salarial, al igual que nuestra carrera judicial a través del ingreso y ascenso mediante concursos”.



En relación a este último punto, los judiciales transmitieron a las autoridades su preocupación “para que no sean titularizadas personas que no han rendido el correspondiente concurso de ingreso”. Al respecto el titular de AJER comentó: “Se habló de las necesidades e inquietudes de las distintas jurisdicciones, y específicamente respecto a nuestra preocupación acerca de una nota presentada a los fines de lograr titularizar personas que no han rendido el correspondiente concurso abierto de ingreso al Poder Judicial”. Si bien Medina les respondió que el tema será tratado en reunión de Acuerdo y que no adelantará opinión, Brnusak consideró que “es de esperar que, al momento de resolverse esta cuestión, prime la cordura y la razonabilidad”. Por eso aguarda que la cuestión “se resuelva conforme a lo estipulado por la Constitución provincial, que en su artículo 36 consagra que ‘solo serán designados y ascendidos previo concurso que la asegure, en igualdad de oportunidades y sin discriminación’”.



· Condiciones de trabajo y creación de cargos



Otro tema que se plantearon los gremialistas fue la importancia de “optimizar la salud laboral y condiciones de trabajo de todos y cada uno de las y los trabajadores judiciales”. Las autoridades del Superior les informaron que “para esta nueva gestión tienen pensado darle mayor crecimiento al departamento de salud ocupacional y mejorar las condiciones de trabajo”, contó el titular del gremio de judiciales. Y agregó que “también piensan comenzar una recorrida por todas las jurisdicciones a fin de interiorizarse sobre el tema, lo cual es algo que celebramos”.



Los representantes de AJER plantearon además “la necesidad de creación de cargos para los organismos que se encuentran saturados”. Al respecto Brnusak detalló: “Nos pidieron que realicemos cuanto antes un relevamiento de cargos faltantes en los organismos jurisdiccionales de toda la provincia, lo cual comenzaremos a realizar en lo inmediato”.



Por último, los representantes gremiales se pusieron “a disposición para trabajar en todo lo que tenga relación con problemáticas, planteos e inquietudes por parte de los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia”. (APFDigital)