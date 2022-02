Capitanich salió al cruce de Larreta: "Estamos cansados del porteñismo ilustrado"

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó este viernes que los mandatarios del resto de las provincias del país están "cansados del porteñismo ilustrado", al salir al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la cuestión de los subsidios al transporte público de pasajeros en la ciudad de Buenos Aires por parte del Estado nacional.



"Estamos cansados de este porteñismo ilustrado que nos pretende dar clases de economía a nosotros", dijo el mandatario chaqueño en declaraciones a radio AM 750, horas previas a que comience en Puerto Iguazú la 8° Reunión de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, donde los mandatarios de diferentes espacios políticos bregarán ante la Nación para obtener una tarifa diferencial en la energía eléctrica y en el transporte urbano de esa región.



Este viernes, Rodríguez Larreta volvió a señalar que la transferencia de la administración de los colectivos urbanos a la órbita porteña es "un embate más del Gobierno nacional contra la Ciudad".

En respuesta, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, sostuvo que la discusión con la ciudad de Buenos Aires sobre la jurisdicción del transporte público de pasajeros es "mucho más profunda" y va más allá de "una supuesta quita de subsidios", mientras que la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, pidió al Gobierno porteño que asuma "las responsabilidades" que le competen.



La deuda con el FMI



Por otra parte, Capitanich se refirió a la deuda externa contraída por el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el acuerdo logrado por el presidente Alberto Fernández.



Capitanich consideró que el tema de la deuda "no es un problema de Alberto Fernández ni de Cristina Fernández de Kirchner, sino que es un problema de Macri. Este problema es heredado", y continuó: "Si generaron la deuda por una decisión política, la solución tiene que ser política".



Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, señaló que "el Gobierno ha propiciado una estrategia de negociación para que sea compatible con el crecimiento de la economía" y entonces su posición es "respaldar un acuerdo de carácter razonable".



"En primer lugar, entender que en general se conoce la orientación en tres indicadores: reducción de déficit fiscal, el financiamiento monetario del déficit y la acumulación de reservas", detalló.



Al respecto, el gobernador peronista aseguró: "Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible avanzar en un acuerdo de carácter razonable, para lo cual hay que ayudar al Presidente para que el acuerdo no impida el crecimiento de la economía y las revisiones no condicionen la política".



"Nosotros no teníamos supervisión del FMI, y ahora sí la tenemos. Por eso, debemos tener unidad para defender una estrategia de crecimiento autónomo del país", apuntó.



Sobre la situación política en el Frente de Todos, Capitanich aseveró que es "una coalición, por lo que se necesita más política, ya que tenemos que entender que los matices tienen que tener denominadores comunes para tramitar las diferencias. Lo importante es coexistir y traccionar electoralmente para 2023".