Nadal y Medvedev definirán al campeón del Abierto de Australia

El español Rafael Nadal y el ruso Daniil Medvedev, número 2 del mundo, definirán este domingo al campeón del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, después de vencer hoy con autoridad en sus respectivas semifinales en el complejo Melbourne Park.



Nadal, de 35 años, se impuso ante el italiano Matteo Berrettini (7°) en dos horas y 55 minutos de juego por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 y avanzó por sexta a la definición del Aus Open, que ganó solamente en 2009.



Mevdeved, por su parte, derrotó al griego Stefanos Tsitsipas (4°) 7-6 (5), 4-6, 6-4, 6-1 y obtuvo el pase a su segunda definición consecutiva en Australia, donde buscará su primer título tras caer el año pasado con el número 1, el serbio Novak Djokovic, ausente en esta edición por no tener aplicada la vacuna contra el coronavirus.



La leyenda española tendrá el domingo la gran oportunidad de alcanzar los 21 títulos de Grand Slam y elevar el récord histórico que ya comparte con Djokovic y el suizo Roger Federer. Hasta el momento suma 1 corona en Australia, 13 en Roland Garros, 2 en Wimbledon y 4 en el Abierto de Estados Unidos.



Después de ganarle a Berrettini, finalista en Wimbledon el año pasado, Nadal le restó importancia a la nueva oportunidad de hacer historia en el tenis mundial, al asegurar que la final del domingo "se trata del Abierto de Australia más que otra cosa".



"Me siento muy afortunado de haberlo ganado una vez en mi carrera en 2009, pero nunca pensé que tendría otra oportunidad en 2022", indicó quien con 35 años y 241 días es el cuarto tenista más longevo en llegar a la final en Melbourne en la Era Abierta detrás de los australianos Ken Rosewall, Malcolm Anderson y Federer.



"Rafa" regresó este año al circuito ATP después de cuatro meses de ausencia por una lesión a la que se sumó un contagio de Covid-19 a fin del año pasado. En su adaptación ganó el ATP 250 de Melbourne y enseguida consiguió la final del primer Grand Slam del año tras eliminar al estadounidense Marcos Girón, el alemán Yannick Hanfmann, el ruso Karen Khachanov, el francés Adrian Mannarino, el canadiense Denis Shapovalov y el italiano Berretini.



Medvedev, campeón del US Open 2021, hizo honor a la condición de máximo favorito en ausencia de Djokovic y alcanzó la final por segundo año consecutivo con una victoria ante Tsitsipas, segundo tenista del "top ten" que dejó en el camino tras eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime (9°) en la instancia anterior.



El ruso, de 25 años, puede convertirse en el primer tenista en la Era Abierta (desde 1968) en conquistar de forma consecutiva sus dos primeros títulos de Grand Slam.



"Voy a volver a jugar contra uno de los más grandes jugadores y de nuevo contra un rival que va a intentar conquistar su 21º Grand Slam", recordó en referencia a la final ganada ante Djokovic, el año pasado en Nueva York.



Nadal tiene ventaja 3-1 en el historial con Medvedev y todas sus victorias las consiguió en la temporada 2019 (Masters 1000 de Canadá, US Open y Masters de Londres). El ruso se impuso en el antecedente más cercano, el mismo Masters británico de 2020. Audio

