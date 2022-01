Boca abre el año y debuta en el Torneo de Verano ante Colo Colo

El partido correspondiente al Grupo A se disputará desde las 21 en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi de La Plata, con arbitraje de Darío Herrera y será transmitido por Fox Sports Premium y la plataforma Star+.



Luego de un cierre de 2021 victorioso por el título de la Copa Argentina, Boca Juniors inicia su nuevo camino con la ratificación de Sebastián Battaglia como conductor del equipo, y un equipo a la espera de los refuerzos de jerarquía para encarar la triple competencia.

El equipo vuelve a tener como objetivo principal la Copa Libertadores de América pero antes debe centrarse en el inicio de la Copa de la Liga Profesional, un torneo que ya logró en su formato homenaje a Diego Armando Maradona.



La primera prueba del año para Boca será Colo Colo, que viene en alza tras ganar el clásico chileno 2-1 ante la Universidad de Chile, en la primera jornada de este torneo amistoso internacional.



El primer equipo en el año de Battaglia sería con un esquema 4-3-3 con la inclusión de Nicolás Orsini, quien tuvo poco rodaje desde su llegada al club como refuerzo en junio del año pasado, por una serie de lesiones y las buenas actuaciones del juvenil Luis Vázquez.



La otra novedad sería en defensa donde jugaría Gastón Avila, quien retornó luego de su préstamo en Rosario Central, y compartiría la zaga con el capitán Carlos Izquierdoz ante la ausencia de Marcos Rojo por una molestia.



Además, Alan Varela sería el volante central en reemplazo del colombiano Jorman Campuzano, quien padece un dolor por un traumatismo en una de sus rodillas.



El otro habitual titular que no jugará será Agustín Almendra por no estar en su plenitud física, y en su lugar ingresaría Diego González para completar el mediocampo con Juan Ramírez.



El primer equipo de Battaglia también tendría a Agustín Rossi en el arco, Luis Advíncula y Frank Fabra en los laterales, y en el ataque Eduardo Salvio y Sebastián Villa como acompañantes de Orsini.



En el banco estarán Javier García, Lisandro López, Giampaoli, Agustín Sández, Eros Mancuso, Ezequiel Fernández, Esteban Rolón, Cristian Medina, Aaron Molinas, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez y Walter Bou. El ex Defensa y Justicia formará parte del plantel mientras se define si regresa al club de Varela, donde se destacó en el último semestre.



El equipo chileno es dirigido por el argentino Gustavo Quinteros, y como bicampeón de la Copa Chile abrirá la temporada oficial el próximo 23 de enero cuando enfrente al tetracampeón local, Universidad Católica.



El plantel colocolino cuenta con los argentinos Leonardo Gil, Pablo Solari y Juan Martín Lucero, quien llegó como refuerzo desde Vélez Sarsfield. Colo Colo también será uno de los representantes de Chile en la próxima Copa Libertadores luego de pelear el descenso hasta las últimas fechas.



Probables formaciones:



Boca: Rossi; Advíncula, Izquierdoz, Avila, Fabra; D. González, Varela, Ramírez; Salvio, Orsini, Villa. DT: Sebastián Battaglia.



Colo Colo: Cortés; Opazo, Fuentes, Falcón, Suazo; Pizarro, Pavez; Costa; Bolados, Lucero, Solari. DT: Gustavo Quinteros. Estadio: Estudiantes. Arbitro: Darío Herrera. Hora: 21. TV: Fox Sports Premium y Star+.