Messi no sería convocado al seleccionado argentino por un acuerdo PSG-AFA

Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, no sería convocado para los para los próximos dos partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Chile y Colombia por un acuerdo entre Paris Saint Germain y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según adelantó este jueves la prensa española.

El diario Mundo Deportivo aseguró que PSG pactó con Argentina y Brasil que Messi y Neymar, estrellas del equipo francés, no viajen a la doble fecha que se disputará entre el 27 de enero y el 1 de febrero.



Según la información del medio catalán, Messi sería el único de Argentina que no sería liberado ya que Ángel Di María y Leandro Paredes formarán parte del plantel conducido por Lionel Scaloni.



El punto de acuerdo entre PSG y AFA fue la necesidad de un descanso para Messi, quien todavía no se reincorporó a los entrenamientos con normalidad tras haber contraído el coronavirus.



El equipo de Mauricio Pochettino tiene como máximo objetivo la serie de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante Real Madrid y necesita a Messi en su mejor estado físico y futbolístico.



La ida se jugará el 15 de febrero en París y la revancha, el 9 de marzo, en Madrid.