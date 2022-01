Argentina acelera para poner en marcha el VAR en el fútbol nacional

Comenzó el 2022 que estará signado por el Mundial de Qatar hacia el final del año y, en este contexto la intención del fútbol argentino es tener definitivamente la aplicación del Video Assistant Referee (VAR) para su división elite en la Liga Profesional.



Si bien el gran argumento de una minoría de los clubes para resistir su implementación era la económica, se ha trabajado y ultimado detalles para minimizar su impacto y hacer pesar la necesidad deportiva. A nivel regional sólo Argentina, Perú, Bolivia y Venezuela no cuentan con esta tecnología en sus certámenes domésticos.



Desde 2020 AFA fue cumpliendo con todas las exigencias del protocolo FIFA para la implementación del VAR, incluso con la instalación de un Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral (CTDA) -también conocido como Edificio VOR -Sala de Operaciones de Vídeo- con siete salas en el Predio de Ezeiza, que hasta fue elogiado por Gianni Infantino en su visita a fin del año pasado a la Argentina.



Luego de las pruebas y ensayos en partidos ad hoc y amistosos, incluso con testeos off line en partidos oficiales, sumado a la capacitación de toda la planta arbitral, el sistema VAR está listo para su implementación en el comienzo de esta temporada 2022 con la Copa LPF.

Si bien todavía no es un hecho se está trabajando en los 27 estadios (Barracas Central será local en Huracán) para tener todo listo para sumar al pitazo inicial del torneo el próximo 11 de febrero el VAR listo para su estreno.



Aunque en un primer momento la AFA pensó en comenzar con el VAR en la Copa Argentina, desde fin del año pasado se generó un consenso de una amplia mayoría en la Primera División para que se incorpore la tecnología en la Copa LPF 2022.



Vale recordar que 12 de los 28 equipos que disputarán esta temporada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) tendrán competencia internacional en certámenes Conmebol, donde el VAR ya se utiliza desde hace tres temporadas.



"Son dos deportes muy distintos y tenemos que sumar la tecnología", sostienen varios cuerpos técnicos que en este 2022 pretenden no tener diferencias cuando juegan a nivel continental o en el ámbito local.



Incluso hay dirigentes que ya califican como 'un bochorno' que luego que la herramienta se comience a utilizar en el Mundial de Rusia en 2018, cuatro años más tarde no se haya implementado en el fútbol argentino, aún teniendo en consideración la situación de pandemia mundial.

La resistencia durante 2021 de unos pocos clubes tenía que ver con los costos de su implementación, pero tanto AFA como Liga fueron trabajando para desterrar este argumento para una gran materia pendiente para el fútbol argentino en una temporada donde, además, volverán los descensos por tabla de promedios.



A nivel regional, Argentina es uno de los cuatro países que todavía no tiene VAR junto con Perú, Bolivia y Venezuela, aunque tanto la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como su par Boliviana (FBF) anunciaron que en este 2022 sus torneos de primera división contarán con VAR.



En un breve repaso histórico por la región hay que señalar que Brasil, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay -los últimos tres de forma parcial durante 2021- ya han incluido el VAR en sus torneos de elite locales.



Por todos estos argumentos todos los caminos conducen a que la próxima Copa LPF 2022 sea el primer torneo con VAR en el fútbol argentino y, si bien no es una cuestión cerrada y abrochada, los próximos días puedan resultar claves para el anuncio oficial. ¿Se llegará al torneo que comienza el 11 de febrero?