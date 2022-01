River-Boca en el Monumental y en la fecha de clásicos: así quedó el fixture del torneo

La ansiedad comenzó a disminuir con el sorteo de la Copa de la Liga Profesional. El primer torneo del 2022 quedó programado por el azar luego de la conformación del campeonato que se dividirá en 2 zonas y tendrá su comienzo el fin de semana del viernes 11 de febrero. Los dirigentes de los 28 equipos -algunos de manera presencial y otros vía Zoom- participaron del evento desarrollado en el Hotel Hilton de Puerto Madero.



El comienzo de la competencia estaba programada oficialmente para el primer fin de semana del próximo mes, pero en las últimas horas se decidió postergarlo una semana por el aumento de los casos de COVID-19 en los planteles. Desde que se reanudaron los entrenamientos se reportaron más de 200 casos positivos de coronavirus entre futbolistas, miembros de cuerpo técnico y auxiliares.

La fecha 7 será la más interesante, dado que será destinada a los clásicos. Durante el fin de semana del 20 de marzo los duelos más destacados tendrán lugar en una misma jornada que paralizará al país. La misma se desarrollará de la siguiente manera:



River vs Boca (Monumental)

Independiente vs Racing (Libertadores de América - Ricardo Bochini)

San Lorenzo vs Huracán (Pedro Bidegain)

Argentinos vs Vélez (Diego Maradona)

Rosario Central vs Newell's (Gigante de Arroyito)

Lanús vs Banfield (Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez)

Gimnasia vs Estudiantes (Juan Carmelo Zerillo)

Colón vs Unión (Brigadier General Estanislao López)

Talleres vs Godoy Cruz (Mario Kempes)

Aldosivi vs Patronato (José María Minella)

Defensa y Justicia vs Arsenal (Norberto "Tito" Tomaghello)

Atlético Tucumán vs Central Córdoba (Monumental José Fierro)

Tigre vs Platense (José Dellagiovanna)

Barracas Central vs (Claudio Tapia

Cabe señalar que desde Futbolistas Agremiados apoyaron la postergación del inicio, a pesar de que se reducirá el período de descanso entre el final de la Copa de la Liga y el inicio de la Liga Profesional, en medio de un calendario apretado por el Mundial de Qatar 2022.



La Copa de la Liga Profesional tendrá el mismo formato del torneo que conquistó Colón de Santa Fe en junio del año pasado pero con la incorporación de los ascendidos Tigre y Barracas Central.

Los 28 equipos se dividieron en dos zonas y luego de una ronda de todos contra todos clasificarán a la fase eliminatoria los cuatro mejores de cada grupo. Además de los 13 partidos de la primera fase estará la fecha interzonal que se emparejará con los denominados "clásicos".



Los cruces de la fase eliminatoria se jugarán a partido único en el estadio del mejor clasificado, mientras que las semifinales y la final se disputarán en cancha neutral.



EL FIXTURE COMPLETO DE LA COPA DE LA LIGA



Zona A: Talleres, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Sarmiento, Banfield, Argentinos, Gimnasia, Racing, Unión, Atlético Tucumán, River, Newell's, Patronato y Platense.



Zona B: Godoy Cruz, Huracán, Arsenal, Barracas Central, Lanús, Vélez, Estudiantes, Independiente, Colón, Central Córdoba, Boca, Rosario Central, Aldosivi y Tigre.

FECHA 1 (Zona A)

Banfield vs San Lorenzo

Racing vs Gimnasia

Newell´s vs Defensa y Justicia

Patronato vs Argentinos

Unión vs River

Platense vs Talleres

Sarmiento vs Atlético Tucumán



FECHA 1 (Zona B)

Huracán vs Lanús

Estudiantes vs Independiente

Arsenal vs Rosario Central

Vélez vs Aldosivi

Boca vs Colón

Godoy Cruz vs Tigre

Central Córdoba vs Barracas Central



Sabido es que el campeón de la Copa de la Liga 2022 se clasificará a la Copa Libertadores 2023 y, también, que al finalizar esta temporada se consumarán dos descensos a la Primera Nacional, considerando los promedios, cuya sumatoria incluirá los puntos obtenidos en los dos torneos de la temporada 2022.

Las fechas calendario correspondientes a cada jornada son las siguientes:

Fecha 1: domingo 13 de febrero

Fecha 2: miércoles 16 de febrero

Fecha 3: domingo 20 de febrero

Fecha 4: domingo 27 de febrero

Fecha 5: domingo 6 de marzo

Fecha 6: domingo 13 de marzo

Fecha 7: domingo 20 de marzo

Fecha 8: domingo 3 de abril

Fecha 9: domingo 10 de abril

Fecha 10: domingo 17 de abril

Fecha 11: miércoles 20 de abril

Fecha 12: domingo 24 de abril

Fecha 13: sábado 30 de abril

Fecha 14: domingo 8 de mayo

Cuartos de final: miércoles 11 de mayo

Semifinales: domingo 15 de mayo

Final: domingo 22 de mayo



Fecha 1 (13/2)



Zona A: Banfield vs. San Lorenzo, Racing vs Gimnasia, Newell's vs. Defensa, Patronato vs. Argentinos, Unión vs. River, Platense vs. Talleres y Sarmiento vs. A. Tucumán.



Zona B: Huracán vs. Lanús, Estudiantes vs. Independiente, Arsenal vs. Central, Vélez vs. Aldosivi, Boca vs. Colón, Godoy Cruz vs. Tigre, Central Córdoba vs. Barracas Central.



Fecha 2 (16/2)



Zona A: Sarmiento vs. Banfield, A. Tucumán vs. Platense, Talleres vs. Unión, River vs. Patronato, Argentinos vs. Newell's, Defensa vs. Racing y Gimnasia vs. San Lorenzo.



Zona B: Lanús vs. Barracas, Tigre vs. Central Córdoba, Colón vs. Godoy Cruz, Aldosivi vs. Boca, Central vs. Vélez, Independiente vs. Arsenal, Huracán vs. Estudiantes.



Fecha 3 (20/2)



Zona A: Banfield vs. Gimnasia, San Lorenzo vs. Defensa, Racing vs. Argentinos, Newell's vs. River, Patronato vs. Talleres, Unión vs. A. Tucumán, Platense vs. Sarmiento.



Zona B: Estudiantes vs. Lanús, Arsenal vs. Huracán, Vélez vs. Independiente, Boca vs. Central, Godoy Cruz vs. Aldosivi, Central Córdoba vs. Colón, Barracas vs. Tigre.



Fecha 4 (27/2)



Zona A: Platense vs. Banfield, Sarmiento vs. Unión, A. Tucumán vs. Patronato, Talleres vs. Newell's, River vs. Racing, Argentinos vs. San Lorenzo, Defensa vs. Gimnasia.



Zona B: Lanús vs. Tigre, Colón vs. Barracas, Aldosivi vs. Central Córdoba, Rosario Central vs. Godoy Cruz, Independiente vs. Boca, Huracán vs. Vélez, Estudiantes vs. Arsenal.



Fecha 5 (6/3)



Zona A: Banfield vs. Defensa, Gimnasia vs. Argentinos, San Lorenzo vs. River, Racing vs. Talleres, Newell's vs. A. Tucumán, Patronato vs. Sarmiento, Unión vs. Platense.



Zona B: Arsenal vs. Lanús, Vélez vs. Estudiantes, Boca vs. Huracán, Godoy Cruz vs. Independiente, Central Córdoba vs. Rosario Central, Barracas vs. Aldosivi y Tigre vs. Colón.?



Fecha 6 (13/3)



Zona A: Unión vs. Banfield, Platense vs. Patronato, Sarmiento vs. Newell's, A. Tucumán vs. Racing, Talleres vs. San Lorenzo, River vs. Gimnasia, Argentinos vs. Defensa.



Zona B: Lanús vs. Colón, Aldosivi vs. Tigre, Central vs. Barracas Central, Independiente vs. Central Córdoba, Huracán vs. Godoy Cruz, Estudiantes vs. Boca, Arsenal vs. Vélez.



Fecha 7 (20/3 interzonal, clásicos)



River vs. Boca, San Lorenzo vs. Huracán, Gimnasia vs. Estudiantes, Defensa vs. Arsenal, Argentinos vs. Vélez, Talleres vs. Godoy Cruz, Atlético Tucumán vs. Central Córdoba, Lanús vs. Banfield, Independiente vs. Racing, Central vs. Newell's, Aldosivi vs. Patronato, Colón vs. Unión, Tigre vs. Platense, Barracas vs. Sarmiento.



Fecha 8 (3/4)



Zona A: Banfield vs. Argentinos, Defensa vs. River, Gimnasia vs. Talleres, San Lorenzo vs. A. Tucumán, Racing vs. Sarmiento, Newell's vs. Platense, Patronato vs. Unión.



Zona B: Vélez vs. Lanús, Boca vs. Arsenal, Godoy Cruz vs. Estudiantes, Central Córdoba vs. Huracán, Barracas vs. Independiente, Tigre vs. Rosario Central, Colón vs. Aldosivi.



Fecha 9 (10/4)



Zona A: Patronato vs. Banfield, Unión vs. Newell´s, Platense vs. Racing, Sarmiento vs. San Lorenzo, A. Tucumán vs. Gimnasia, Talleres vs. Defensa y River vs. Argentinos.



Zona B: Lanús vs. Aldosivi, Rosario Central vs. Colón, Independiente vs. Tigre, Huracán vs. Barracas, Estudiantes vs. Central Córdoba, Arsenal vs. Godoy Cruz y Vélez vs. Boca.



Fecha 10 (17/4)



Zona A: Banfield vs. River, Argentinos vs. Talleres, Defensa vs. A. Tucumán, Gimnasia vs. Sarmiento, San Lorenzo vs. Platense, Racing vs. Unión y Newell´s vs. Patronato.



Zona B: Boca vs. Lanús, Godoy Cruz vs. Vélez, Central Córdoba vs. Arsenal, Barracas vs. Estudiantes, Tigre vs. Huracán, Colón vs. Independiente y Aldosivi vs Rosario Central.



Fecha 11 (20/4)



Zona A: Newell´s vs. Banfield, Patronato vs. Racing, Unión vs. San Lorenzo, Platense vs. Gimnasia, Sarmiento vs. Defensa, A. Tucumán vs. Argentinos y Talleres vs. River.



Zona B: Lanús vs. Rosario Central, Independiente vs. Aldosivi, Huracán vs. Colón, Estudiantes vs. Tigre, Arsenal vs. Barracas Central, Vélez vs. Central Córdoba y Boca vs. Godoy Cruz.



Fecha 12 (24/4)



Zona A: Banfield vs. Talleres, River vs. A. Tucumán, Argentinos vs. Sarmiento, Defensa vs. Platense, Gimnasia vs. Unión, San Lorenzo vs. Patronato y Racing vs. Newell´s.



Zona B: Godoy Cruz vs. Lanús, Central Córdoba vs. Boca, Barracas vs. Vélez, Tigre vs. Arsenal, Colón vs. Estudiantes, Aldosivi vs. Huracán y Rosario vs. Independiente.



Fecha 13 (30/4)



Zona A: Racing vs. Banfield, Newell´s vs. San Lorenzo, Patronato vs. Gimnasia, Unión vs. Defensa, Platense vs. Argentinos, Sarmiento vs. River y A. Tucumán vs. Talleres.



Zona B: Lanús vs. Independiente, Huracán vs. Rosario Central, Estudiantes vs. Aldosivi, Arsenal vs. Colón, Vélez vs. Tigre, Boca vs. Barracas y Godoy Cruz vs. Central Córdoba.



Fecha 14 (8/5)



Zona A: Banfield vs. A. Tucumán, Talleres vs. Sarmiento, River vs. Platense, Argentinos vs. Unión, Defensa vs. Patronato, Gimnasia vs. Newell´s y San Lorenzo vs. Racing.



Zona B: Central Córdoba vs. Lanús, Barracas vs. Godoy Cruz, Tigre vs. Boca, Colón vs. Vélez, Aldosivi vs. Arsenal, Rosario Central vs. Estudiantes y Independiente vs. Huracán