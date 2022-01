Sauce de Luna: HABILITARON EL FUNCIONAMIENTO DE UN FLAMANTE EQUIPO DE RAUOS X PROVISTO POR EL MINISTERIO DE SALUD

Fue en la mañana de hoy miércoles. El flamante equipamiento fue se instalo en dependencias del Hospital Crispín Velázquez de esa vecina y fue provisto por el Ministerio de Salud que lo adquirio por una compra realizada a fines del año pasado.

El titular del Hospital, Dr. Pedro Salguero, no ocultó la alegría por el equipo recibido, que dijo viene a prestar servicios a una localidad donde no existen sanatorios privados; mientras que la Senadora Nancy Miranda remarcó sobre las respuestas que brindan al Departamento funcionarios provinciales, y muy especialmente por el empeño puesto en la gestión por el director del nosocomio.

“Para nosotros es una alegría, ya que el equipo que teníamos era muy viejo y dejó de funcionar. Por ello se empezaron a hacer todas las gestiones para poder lograr tener este equipo nuevo. Era complicado porque durante el tiempo que no tuvimos equipo de rayos había que viajar hasta Federal, o la Paz, para poder obtener una placa radiográfica. Hoy este moderno equipo nos va a permitir poder hacer los diagnósticos acá. Estamos contentos, felices que se pudo dar, y contar con este equipo nuevo, que es muy bueno para toda la comunidad de Sauce de Luna, ya que no contamos con clínicas y sanatorios privados, entonces gran parte, ya sea de los patentes mutualizados y no mutualizados, se concentran y pasan por el hospital”, declaró el Director del nosocomio publico Dr. Pedro Salguero.

En tanto la Senadora Provincial, Nancy Miranda (PJ-Federal), destacó el compromiso de Salguero desde que asumió la dirección del hospital, “porque ha hecho un cambio grande en este lugar, y esta es una de las consecuencias de su pedido, porque no se puede gestionar si quien está al frente no se preocupa y plantea las necesidades”, y agregó “yo destaco la gestión que ha tenido Pedro (Salguero) en ver que es lo que hace falta y a través de sus pedidos empezar a gestionarlo”.

La legisladora remarcó la respuesta dada por la Ministra de Salud Sonia Velázquez, la Secretaria de Salud, Carina Reh, y otros funcionarios provinciales, “pero muy especialmente del Gobernador Gustavo Bordet, ya que esta es una decisión netamente política donde desde el gobierno hoy se acompaña a las pequeñas localidades, tratando dentro de lo posible de dar respuesta a las demandas que surgen de cada lugar”.

Nancy Miranda contó que ya se empezaron las gestiones para la adquisición de los elementos de un laboratorio de análisis clínicos, “ya que se cuenta con un profesional bioquímico, pero no con los elementos para hacer los análisis”.

“Ese es el nuevo objetivo que se tiene para este hospital, y yo confío que durante este año se hará una realidad”, concluyó la Senadora Provincial.