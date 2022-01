El Gobierno planta postura por la marcha contra la Corte Suprema

El 1 de febrero habrá una marcha frente a la Corte Suprema de Justicia contra el funcionamiento de gran parte del Poder Judicial y para pedir "el fin del lawfare". Fue impulsada por sectores y personalidades afines al Frente de Todos y algunas de las consignas de la convocatoria son: "no a la Corte mafiosa", y "la podredumbre del Poder Judicial hay que terminarla con el pueblo en la calle". Desde el Gobierno puntualizaron a este diario que no se trata de una convocatoria propia, pero que está a favor de que "todas las personas se puedan expresar libremente". Recordaron que desde el oficialismo trabajan en una reforma judicial desde que asumió el presidente Alberto Fernández y que nunca ocultaron la mirada crítica sobre el desempeño del sistema en general y la Corte Suprema en particular.