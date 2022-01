Autotest: habrá que informarle el resultado a las farmacias y éstas al Gobierno

El Gobierno estableció que las personas deberán reportar a las farmacias el resultado de los test de autoevaluación de coronavirus y éstas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, en tanto que si se utilizan en instituciones sanitarias serán éstas las que deben notificar.

El mecanismo fue fijado mediante la resolución 28/2022 firmada por la ministra de Salud Carla Vizzotti que, además de establecer el procedimiento de notificación, aprobó las condiciones de empaque del producto y habilitó a las jurisdicciones a que puedan ingresar como caso confirmado a aquellas personas que den positivo al autotest.



En tanto que los individuos particulares sólo podrán comprar el autotest en farmacias habilitadas y las droguerías y laboratorios sólo le podrán vender a éstas.



En el caso de las instituciones públicas o privadas que compren el autotest deberán designar "un profesional de la salud responsable de informar el destino, uso y reporte de los resultados a las autoridades sanitarias de su jurisdicción".

