Infectólogos coinciden en que la autorización de los autotest es “una buena medida”

La Anmat aprobó el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.

Infectólogos coincidieron en considerar como “importante” y “una buena medida”

la aprobación que hizo este miércoles la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sobre el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.