Modifican el horario de restricciones para el ingreso de acompañantes a Ezeiza y Aeroparque

Se restringirá el acceso de acompañantes a la terminal C de Ezeiza en las franjas horarias comprendidas entre las 5 y las 10 y entre las 18 y 23 horas.

ingreso de acompañantes de pasajeros al Aeroparque Jorge Newbery, sufrió modificaciones, particularmente en el horario vespertino, ajustándose así a los momentos de mayor movimiento, en tanto que desde este jueves se sumará el aeropuerto de Ezeiza a las restricciones horarias, según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina 2000.



A partir de este jueves se restringirá el acceso de acompañantes a la terminal C del Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las franjas horarias comprendidas entre las 5 y las 10 y entre las 18 y 23 horas.



La medida será por tiempo indeterminado y los controles estarán a cargo de la PSA. Fuera de los horarios mencionados cualquier persona podrá acceder a través de las puertas principales, en tanto que la terminal A no posee restricciones de ingreso, quedando habilitada para todos los usuarios.



La restricción de ingreso de acompañantes de pasajeros al Aeroparque Jorge Newbery, sufrió modificaciones, particularmente en el horario vespertino

