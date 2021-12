Anunciaron que se presentarán ante la Justicia y ante la OIT "Gestapo" macrista: la CGT y la CTA denuncian "un plan sistemático" contra los gremios

El líder sindical también apuntó contra el expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora bonaerense como máximos responsables de los hechos denunciados. "Había un plan sistemático" para "destruir" a los gremios, dijo.

"No hay espías por su cuenta. Está claro que ese sistema tenía un eje conductor", afirmó Yasky y señaló al expresidente como el responsable en última instancia.

El silencio de María Eugenia Vidal

Asimismo, el secretario general de la CTA calificó de "atronador" el "silencio de Vidal" sobre el video difundido días atrás, que muestra a los exfuncionarios hablando sobre el armado de causas contra gremialistas opositores. "El que calla otorga", afirmó Yasky.

"Vidal fue la responsable política y, a nivel nacional, Macri"

Por su parte, Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, dijo: "Exigimos que la justicia actúe de manera inmediata y vamos a hacer todo lo posible por eso".

"Vidal fue la responsable política y, a nivel nacional, Macri", aseveró Moyano, quien remarcó que los gremios van "a hacer todas las denuncias donde sea necesario: en la Justicia nacional e internacional, para denunciar lo que pasaba con un gobierno de derecha en nuestro país".

El "modus operandi" de Cambiemos

Vanesa Siley, diputada y secretaria de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSitraju), dijo que este fue el "modus operandi" del Gobierno de Macri con la connivencia de "parte del Poder Judicial, los medios corporativos de comunicación y el poder económico".

"Tenían que atacar al corazón mismo de la redistribución de la riqueza y de la puja distributiva que son las organizaciones sindicales", manifestó.

"Si no nos llenaban de tapas de diarios, o nos perseguían con causas judiciales, o presos y presas no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron, no hubieran podido bajar el poder adquisitivo del salario en un 20 por ciento como lo hicieron y llevar los índices de desocupación a superar el 10 por ciento en nuestro país", argumentó Siley.