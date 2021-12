Pedro Troglio es el nuevo técnico de San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro anunció oficialmente la contratación de Pedro Troglio como nuevo entrenador de su primer equipo, cargo que estaba vacante desde la salida del uruguayo Paolo Montero y ocupaba interinamente Diego Monarriz.

Troglio, que viene de ganar un tetracampeonato con Olimpia de Honduras, terminó siendo el elegido luego de que los dirigentes "azulgranas" fracasaran en su intento de contratar a Hernán Crespo, primero, y a Alexander "Cacique" Medina, después.



También hubo una negativa del ídolo de la institución, Leandro "Pipi" Romagnoli, a quien el club quería imponerle al preparador físico Alejandro Kohan dentro de su cuerpo técnico.



"Luego de reunirse con el presidente Horacio Arreceygor y el manager Mauro Cetto, y gracias a la excelente predisposición del club Olimpia, Pedro Troglio acordó su llegada a San Lorenzo. En los próximos días, el DT estará firmando su contrato hasta diciembre de 2022", informó oficialmente el club de Boedo.



Y en su página oficial lo presentó de esta manera: "Es un apasionado del fútbol. Y a los 56 años, ya con una amplia trayectoria en este ambiente, con experiencias únicas (jugar un Mundial junto con Diego Maradona, por caso) y las mismas ganas de siempre, Pedro Troglio llega a San Lorenzo de Almagro".

Luego de reunirse con el presidente Horacio Arreceygor y el manager Mauro Cetto, y gracias a la excelente predisposición del club @CDOlimpia , Pedro Troglio acordó su llegada a #SanLorenzo .



En los próximos días, el DT estará firmando su contrato ➡️ https://t.co/Enat3zlQeI pic.twitter.com/Qsv7wHFra8 — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 29, 2021