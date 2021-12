Naftas: estacioneros advierten que podría haber desabastecimiento en las fiestas

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), junto a la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), la Cámara de Expendedores de GNC (CEGNC) y la Asociación de Estaciones de Servicio (AES), alertaron sobre un posible desabastecimiento de combustibles para las fiestas, la temporada turística y la cosecha gruesa.



Mediante un comunicado, las entidades “expresaron su preocupación por un combo de factores que pone en riesgo el abastecimiento de combustible para Navidad, Año Nuevo y el resto de la temporada turística. Ya hay faltantes en ciudades de todo el país”. Además, señalaron que existe un “faltante de gasoil para el sector agropecuario, que se encuentra en la víspera de la cosecha gruesa y hoy no tiene garantizado el abastecimiento para llevarla adelante”.

Nafta: abastecimiento en las fiestas

Según el documento difundido este domingo, “desde hace varios meses las estaciones de servicio vienen denunciando una crisis sistémica que ocasionó un faltante de combustible a lo largo de todo el país”, una situación que aseguran empeoró en las últimas semanas y que derivó en un desabastecimiento a gran escala que “amenaza con golpear Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y los principales centros turísticos de la Argentina”.



“Hoy escasea el combustible. Comenzó en pequeñas regiones del país, en estaciones de bandera blanca, pero ahora ya se ve en ciudades y en algunos puntos del Conurbano. Es por eso que estamos en alerta y buscando vías de solución para que no siga empeorando la situación”, aseguró Gabriel Bornoroni, presidente de CECHA.

Además, señaló que desde la cámara empresaria enviaron notas de “carácter urgente” con el fin de mantener reuniones con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con el secretario de Energía, Darío Martínez, y con las empresas petroleras. “Tanto los funcionarios como los proveedores tienen pleno conocimiento de lo que sucede, queda ahora entre todos lograr cambios que permitan el normal abastecimiento, para beneficio del público y subsistencia de nuestra actividad”, afirmaron.



Sin embargo, aclararon que aún no obtuvieron respuestas por parte de los funcionarios. “En las próximas semanas empieza a haber más movimiento por el turismo, Navidad y Fin de año, lo que indudablemente va agravando el cuadro de escasez que hoy vemos en varios centros urbanos. Realmente no podemos garantizar que haya producto para las fiestas y para el comienzo de la temporada”, advirtió Bornoroni.

Gasoil para la cosecha gruesa

Otro de los puntos que alertaron los empresarios es la posible falta de gasoil para el sector agropecuario, siendo que a principios del año se realiza la cosecha gruesa. Por lo cual advirtieron que “hoy no tienen garantizado el abastecimiento para llevarla adelante”. Incluso, explicaron que esta situación “no tiene origen en las estaciones de servicio, sino que está motivada por diversas causas”.

Naftas: puede haber desabastecimiento durante las fiestas y la temporada de verano, alertan en el sector

Regulando entregas

“Por un lado, tanto el congelamiento de precios, como el incremento de los costos, ha motivado que algunos proveedores mayoristas están regulando las entregas por medio de cupos o precios diferenciales que son imposibles de asumir”, explicaron desde las cámaras. Según señalaron, gracias al congelamiento de los precios que rige desde mayo, “los márgenes de rentabilidad se achicaron”.

Por lo cual aseguraron que ya “no se obtiene ganancia al vender el combustible a las estaciones” y definieron “destinarlo a determinadas estaciones sí y otras no”. “Productos como los Premium, gasoil y diésel tienen que ser importados, por lo que se pagan en dólares y se venden en pesos, una ecuación que tampoco resulta beneficiosa”, explicaron.

Los costos

Sobre este último punto, los empresarios argumentaron que “ante los elevados costos de importación, han decidido reducir la compra, achicando aún más la cantidad de combustible disponible”, situación que provoca que las estaciones no puedan “alcanzar el punto de equilibrio sin pérdidas”. “Hoy, un 52 por ciento de las estaciones no logra vender los 315.000 litros que hacen falta para salir empatados. Terminan en rojo”, afirmaron.



Es más, según señalaron, a esta situación se suma que los costos operativos para mantener una estación abierta no se congelaron, tales como los precios de los insumos y los salarios, entre otras áreas. “Es un combo muy complejo, que pega de lleno en un sector que recién ahora comenzaba a ver los primeros signos de recuperación”, argumentaron desde CECHA, FECRA, CEGNC y AES. Y concluyeron: “Necesitamos que nos vuelva a llegar combustible normalmente para evitar unas fiestas con gente amontonada en las estaciones para llenar el tanque por miedo al desabastecimiento”.