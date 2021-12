La vacuna Moderna puede causar problemas cardíacos, aunque sin complicaciones graves

El informe, publicado por el

British Medical Journal

(BMJ), apunta también a riesgos cardiacos relacionados con la vacuna Pfizer, aunque en este caso solamente afecta a las mujeres.



"La vacunación con (Moderna) está asociada a un riesgo más elevado de miocarditis o de pericarditis entre los daneses, ante todo entre los que tienen entre 12 y 39 años", resumen los autores del estudio.



La miocarditis y la pericarditis son inflamaciones del corazón. La primera afecta al miocardio, el principal músculo cardíaco, y el segundo, al pericardio, la membrana que envuelve al corazón.



Estas conclusiones confirman estudios precedentes, lo que llevó a varias autoridades sanitarias, entre ellas las de Francia y Dinamarca, a suspender el uso de la vacuna Moderna entre los más jóvenes.



Incluso, Islandia decidió suspender la aplicación de Moderna para todos los adultos.



El publicado se trata del primer estudio sobre las vacunas anticovid realizado a escala de todo un país.

New data from Denmark indicate low risk of myocarditis after vaccination against covid-19, with important differences between vaccines, according to this Editorial:

