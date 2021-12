"Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa". La emotiva carta de despedida del Kun Agüero

En sus palabras, Agüero deja en claro que busca verle el lado positivo a lo sucedido: en vez de lamentarse por tener que retirarse, agradece haber tenido la señal de alerta antes de un desenlace que podría haber sido fatal. "Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que si pude hacerlo", remarcó el tercer máximo goleador de la Selección Argentina.

En un balance de su carrera, el ex goleador de Independiente pondera el legado que dejó en el fútbol, por encima de los triunfos, las menciones y los títulos obtenidos.

La carta completa del Kun

1. Siempre supe que daría todo por intentar volver a jugar pero tras las últimas pruebas los médicos me aconsejaron dejar la práctica del fútbol profesional. Sus palabras fueron suficientes para tomar la decisión. Retirarme en estas circunstancias es difícil pero siempre la vida es lo primero y eso lo tuve claro desde un principio.

Una de las tantas cosas que me enseñó el fútbol es que se puede transformar una derrota en victoria. Esta vez no será distinto. Es doloroso, sí. Es un drama, no. Drama hubiera sido otra cosa. No me enfoco entonces en el tiempo que me hubiera quedado por jugar sino en los maravillosos 18 años que si pude hacerlo.

Me quedo con la increíble carrera que tuve y sobre todo con la pasión y el compromiso con el que me desempeñé durante todos estos años. Y con el trato y cariño que recibí en cada uno de los equipos en los que jugué desde chiquito y luego en Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, el Barcelona y en mi querida Selección Argentina. A los fans todo mi reconocimiento por tanto apoyo, en las buenas y en las malas, que siempre me hicieron más fuerte.

2. Quiero agradecer a todos mis formadores, compañeros colegas, técnicos, médicos y dirigentes por haberme permitido desarrollar mi carrera en las mejores condiciones. En especial a mi familia y amigos que siempre estuvieron a mi lado. Y a mis agentes, los mismos que tengo desde los 14 años, que me acompañaron con gran profesionalismo y honestidad.

Más allá de los títulos conseguidos, que valoro y mucho, mi mayor victoria es haber ganado el respeto de mis colegas y el amor del mundo del fútbol. Eso es algo que no cambiará, que llevaré siempre en mi corazón y que me da mucha fortaleza para lo que vendrá.

La vida sigue y queda mucho por delante. Será una nueva etapa, distinta sí, pero que transitare como lo hice hasta ahora: siempre en positivo, con entusiasmo y alegría.

Los quiero