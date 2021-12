Miles de hinchas de River festejaron los 3 años del triunfo ante Boca en Madrid

En esos momentos el director deportivo , Enzo Francescoli, fue entrevistado en el campo de juego para la señal de ESPN y fue uno de los primeros ovacionados por los hinchas que estaban en la zona de la platea Belgrano.“Para mi fue muy raro porque estaba en el palco y cuando pasó lo del gol del empate de Pratto me levanté para gritar y estaba sólo. Entonces me tuve que sentar, pero fue extraño. Luego ya fue una locura con el tercer gol del "Pity” Martínez".Un rato después y bajo el grito de “Pinoooola” de los hinchas, el zaguero recordó su disfrute: “La verdad es que no se vivió con nervios, Es que disfrutamos mucho la previa y todo lo que pasó. Por eso es un orgullo tremendo todo esto. Es algo que nunca soñé y es un sueño constante”.En tanto que el compañero de zaga de Javier Pinola en esa final, Jonatan Maidana, aseguró: “Siempre estuvimos tranquilos por el equipo y el grupo. Por suerte se dio lo que nosotros buscamos y es todo un sueño. Son 10 años en el club viviendo momentos únicos”.