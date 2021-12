"Elijo y merezco seguir estando": Marcelo Gallardo confirmó que continúa en River

Marcelo Gallardo anunció que continuará como técnico de River. Lo hizo en una conferencia de prensa que se comunicó de manera sorpresiva, sobre el mediodía de este viernes, y que se llevó a cabo en Ezeiza, donde en la mañana el Muñeco se reunió con Rodolfo D'Onofrio, el presidente saliente pero aún en funciones, y con su representante, Juan Berros.

"No tengo muchas cosas para decir. Después de unos días de reflexión, fue difícil porque no pude cortar la dinámica del día a día que te lleva a no poder aislarte. Era indispensable para mí por lo que exige una institución como esta, necesitaba reflexionar", comenzó diciendo Gallardo.

Asimismo continuó: "Elijo seguir estando porque es una elección, más allá de lo que viví, de lo que sentí o siento en este momento, vale la pena, merezco seguir estando por lo menos un año más".

Además dijo: "Hace dos semanas quizás la decisión era otra, pero ayer hice el click y decidí continuar. Me estoy poniendo más viejo y más sentimental".



"Mañana va a ser un festejo eterno después de lo de Madrid", expresó el técnico, quien dio a conocer la noticia a pocas horas de la fiesta que la entidad de Núñez realizará en el estadio Monumental para celebrar el tercer aniversario de la consagración en la Copa Libertadores ante Boca Juniors en la ciudad española.

Tras manifestar que en la mañana del miércoles le comunicó a Enzo Francescoli, a Jorge Brito, al plantel y al cuerpo técnico, dijo que "necesitaba comunicarlo y no generar ningún tipo de expectativa mayor a algo que ya sabía".



"Decir que nada me movilizó es mentir. Cada demostración de afecto, de amor tuvo un significado muy grande para mí. Era algo que yo necesitaba evaluar por mi persona y claramente pensando en seguir con este nivel de gestión deportiva, de este grupo que valoro enormemente, todos, jugadores y todo mi cuerpo técnico", aseveró.

En una conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza, ademán señaló: "Está claro es que no tengo mucho más que agradecimiento que el hincha me brinda. La forma de devolverlo es renovando mis energías y seguir al frente de esta gestión deportiva que me hace feliz".

"La vida te va poniendo a prueba todo el tiempo y esta era para mí una prueba importante", subrayó, tras lo cual explicó: "Nunca evalué oportunidades, sí me han llegado propuestas que he tratado de agradecer, pero me pareció que tenía mucho valor para mí llegar hasta el final de mi vínculo contractual y después decidir".



En tanto, añadió: "De River no hay que irse nunca es una frase muy amplia, todas las personas estamos de paso.

"Y si lo elijo es porque realmente lo siento, yo no sentiría quedarme en un lugar solamente por haber logrado lo que logramos. Siento que me tengo que quedar por una cuestión de elección y deseo", expresó.

Gallardo dijo luego: "Hoy mi continuidad es por un año, creo que es lo mejor. Ese será en principio lo que vamos a acordar. Me parecía lógico y muy sentido de que mañana el festejo sea del hincha, como lo merece. Sin que estén esperando algún anuncio. Lo sentí así y quería sacarme las cosas que tenía. No quería esperar 24 horas. Quiero que la gante que vaya a festejar lo haga en paz, con toda la emoción y que se desenvuelvan de la manera más feliz".