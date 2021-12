Boca apenas igualó con Arsenal y la clasificación a la Libertadores sigue pendiente

Boca tuvo otro flojo rendimiento y dejó pasar la chance de asegurar la clasificación a la Copa Libertadores, tras empatar esta tarde 1 a 1 con el colista Arsenal, en Sarandí, en un partido correspondiente a la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional.



El conjunto visitante abrió el marcador por intermedio de Juan Ramírez, a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que el "Arse" lo igualó con un gol de Bruno Sepúlveda, a los 30 del complemento.



Para lograr un boleto a la Libertadores, Boca necesita sumar tres puntos en la LPF o ganar la Copa Argentina, de la que disputará la final el próximo miércoles frente a Talleres, aunque dejó una imagen preocupante de cara a esa instancia decisiva.

En cuanto al partido, el equipo dirigido por Sebastián Battaglia fue superior en el primer tiempo, pero jugó a un ritmo lento y sin profundizar.



El segundo tiempo encontró a Boca muy retrasado, Arsenal pasó a dominar, igualó el marcador y hasta pudo ganarlo en el final de no ser por las buenas tapadas de Agustín Rossi y la mala puntería de sus atacantes.



La primera llegada de riesgo se produjo a los 11 minutos, cuando Carlos Izquierdoz ganó de cabeza en un tiro libre lanzado por Edwin Cardona y la pelota pegó en la parte alta del travesaño y salió.



Con el correr de los minutos, la pelota siguió pasando por los pies de Cardona, con Boca plantado en campo rival, pero el conjunto visitante no tuvo cambio de ritmo y Arsenal se plantó firme en defensa.



Cerca del final de la primera parte, Cardona buscó a Frank Fabra en el área rival, el lateral colombiano la bajó de cabeza, Luis Vázquez tiró un taco ante la pasividad de los centrales rivales y habilitó a Ramírez, que marcó el 1 a 0 con un remate de derecha.



El gol "xeneize" desató las protestas de los jugadores locales, que reclamaron una falta de Izquierdoz en la acción previa a la conquista del "Bocón" Ramírez.



Ya en el segundo tiempo, el dominio pasó a manos de Arsenal, que casi lo empata a los dos minutos, pero Rossi voló sobre su derecha para desviar un peligroso remate de Leonel Picco.



Esa acción fue una muestra de lo que vendría en los siguientes minutos: un Boca dubitativo en defensa, sin peso en ataque y sufriendo frente a un rival que era puro empuje.



Jugados 19 minutos, Lucas Albertengo apareció solo entre los centrales, luego de un buen pase de Emiliano Papa, pero tardó en dominar la pelota y remató mal, desviado.



Y de tanto intentar, llegó la igualdad del equipo de Sarandí: la defensa boquense no terminó de despejar un lateral enviado en forma de centro, el recién ingresado Emiliano Viveros buscó a Sepúlveda y este doblegó la resistencia de Rossi con un zurdazo.



Entonado por el gol, Arsenal fue por mas y pudo dar vuelta el marcador, pero Rossi logró taparle un mano a mano a Viveros luego de un grosero error de Marcos Rojo, a los 38 minutos.



Otra pifia, esta vez de Izquierdoz, a los 44 minutos, le permitió a Alejo Antilef quedar de cara al arco, pero el mediocampista local no pudo aprovechar la ocasión y remató por sobre el travesaño.



En el epílogo, Boca tuvo una ocasión inmejorable con un tiro libre de Cardona -Julián Navas derribó a Fabra en una falta que dejó dudas porque pareció ser dentro del área-, pero el enganche colombiano impactó su remate en la barrera y segundos después el partido se terminó.



La siguiente es la síntesis:



Liga Profesional - Fecha 24.



Arsenal 1 - Boca 1.



Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).



Árbitro: Néstor Pitana.



Arsenal: Alejandro Medina; Julián Navas, Gonzalo Goñi, Gastón Suárez, Emiliano Papa; Facundo Kruspzky, Leonel Picco, Dardo Miloc, Nicolás Castro; Lucas Albertengo y Bruno Sepúlveda. DT: Darío Espínola (interino).



Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Rodrigo Montes, Jorman Campuzano, Juan Ramírez, Edwin Cardona; Sebastián Villa y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.



Gol en el primer tiempo: 43m Ramírez (B).



Gol en el segundo tiempo: 30m Sepúlveda (A).



Cambios en el segundo tiempo: 28m Brain Farioli por Castro, Alejo Antilef por Kruspzky y Emiliano Viveros por Miloc (A), 35m Eduardo Salvio por Ramírez (B), 40m Juan Andrada por Albertengo (A).