Importante movilización por recomposición salarial

La marcha partió de la sede central de Ate en Parana, pasó por la Caja de Jubilaciones, realizó un acto en las puertas de la Municipalidad de Paraná y culminó en la Casa de Gobierno.

La medida fue definida en el mes de octubre por el Consejo Directivo Provincial (CDP), en ese marco el 29 de octubre se realizó un paro de 24 horas.

Ante la falta de convocatoria, por consiguiente la ausencia de una recomposición salarial que saque a los trabajadores de la pobreza, se continuó con la marcha de hoy y un paro de 48 horas.

En la Caja de Jubilaciones se ratificó que los incrementos salariales tienen que ser en blaco para que lleguen a los trabajadores jubilados.

Municipalidad de Paraná

En el marco de la marcha provincial, los trabajadores de la Municipalidad ratifican el plan de lucha por recomposición salarial.

El intendente Bahl aplicó descuentos de 6 mil pesos y más en salarios de indigencia de 36 mil pesos. En un intento de desactivar el reclamo de los trabajadores, los compañeros le respondieron con una importante concentración el las puertas de la municipalidad, ratificando el paro de 48 horas y anunciando la continuidad del plan de lucha.

Casa de gobierno

Los trabajadores provinciales exigieron al gobierno que convoque a la Paritaria Salarial y presente una propuesta que saque de la pobreza a la gran mayoría de los trabajadores del Ejecutivo Provincial. Una propuesta que recomponga el básico y por otro lado aumente los salarios de los trabajadores pertenecientes a los sectores más rezagados. Sectores en los que un trabajador con más de 20 años de antigüedad cobra 55 mil pesos por mes.

Oscar Muntes, secretario general de ATE expresó en el acto: “Lo que sí, nosotros no hacemos actos en el Centro de Convenciones, hacemos actos en la calle porque somos consecuentes con los trabajadores y no con la patronal” y agregó, “El jueves hay paritaria, queremos una verdadera recomposición salarial que le gane a la inflación”.

“La convocatoria por sí sola no alcanza, tiene que tener contenido. Esperamos que el jueves, cuando nos sentemos con el Gobierno provincial, se presente una propuesta acorde a lo que necesitamos los trabajadores”, enfatizó.

“Con el diálogo no se come ni se para la olla. Con el diálogo no alcanza. Somos consecuentes con los trabajadores y trabajadoras y no queremos a nadie por debajo de la línea de la pobreza”.

En relación a los trabajadores que revistan en contratos de obra, sector que ATE en soledad viene organizando y sosteniendo en la Paritaria el incremento salarial y la mejora en las condiciones laborales, planteó, “estabilidad para los contratos de obra; no puede ser que sigan cobrando 35 mil pesos”.

Finalmente, en medio de las jornadas de lucha, llegó la convocatoria a la Paritaria para el 9 de diciembre. Eesperamos que por fin se escuche a los trabajadores, vamos por una propuesta que contemple los planteos de nuestra organización.