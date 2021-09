Aclaran que rige desde el 1º de octubre el anuncio sobre el fin del uso del tapabocas al aire libre

“¿Hoy ya puedo salir a la calle sin tapabocas? ¿No me van a multar?”, son dos preguntas que circularon entre grupos de Whatsapp y charlas entre familiares o amigos luego del anuncio de esta mañana por parte de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de que dejaría de ser obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre en zonas donde no haya aglomeraciones de personas.



“En el marco del anuncio que hizo el Presidente en el DNU anterior, con esta estrategia de recuperación gradual y cuidada, podemos dar un paso más en la apertura de actividades cuidadas. Podemos avanzar firmemente, por instrucción del Presidente y del jefe de Gabinete; empezamos hoy mismo a seguir trabajando con todas las áreas de todos los ministerios, como siempre con las 24 jurisdicciones y los expertos para generar el marco normativo. Primero, con una decisión administrativa del jefe de Gabinete, hasta que podamos dar el marco en el próximo DNU y la decisión administrativa de fronteras que vence el 1° de octubre”, dijo esta mañana Carla Vizzotti en el arranque de la conferencia de prensa.



Sin embargo, el “empezamos hoy mismo” de la titular de la cartera sanitaria generó confusión y se interpretó que comenzaba a regir de forma inmediata la posibilidad de no usar tapabocas en lugares abiertos.



Tal fue la confusión que esta tarde el Ministerio de Salud debió salir a aclarar la fecha en la cual entrará en vigencia la flexibilización: será el próximo viernes 1° de octubre.



“A partir del 1° de octubre se levanta la obligatoriedad de uso de tapaboca al aire libre cuando estamos circulando en forma individual o en burbuja, en todos los casos cuando no haya aglomeración de personas. Continúa siendo obligatoria en lugares cerrados (aula, cine, teatro, ámbitos de trabajo, transporte público, espectáculos y eventos masivos) y al aire libre cuando hay aglomeraciones de personas. Se recomienda continuar utilizando tapaboca a las personas que presenten condiciones de riesgo”, indicaron desde el entorno de Vizzotti.



También sumó a la confusión que el anuncio se hiciera 10 días antes de que entrara en vigencia. Por eso, se vio hoy por las calles porteñas personas que ya circulaban sin el tapabocas.



En tanto, consultados por LA NACION, fuentes sanitarias bonaerenses indicaron que se van a plegar a la medida una vez que se publique en el Boletín Oficial. Por el lado porteño, explicaron seguirán monitoreando la situación sanitaria y en base a los datos y evidencia científica se evaluará, más cercano a esa fecha, si se justifica flexibilizar el uso del tapabocas.



De todos los anuncios, solo entrará en vigencia esta semana la flexibilización para los que regresen del exterior. “A partir del 24 de septiembre se elimina el aislamiento para todos los argentinos y residentes que hayan salido por trabajo, turismo o cualquier otro motivo y extranjeros que ingresen por trabajo. Deberán contar con esquema completo vacunación, más PCR 72 horas previo a viaje, más antígeno al llegar y PCR al día 5- 7 del arribo”, indicaron.