Inscriben a adolescentes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo para recibir la vacuna contra el covid-19

En un nuevo informe epidemiológico y sobre el avance del Plan Rector de Vacunación contra el Covid19, brindado este jueves, Marcos Bachetti informó que desde hoy queda abierta la inscripción en la plataforma de vacunación para adolescentes entre 12 y 17 años sin factores de riesgo, que deseen manifestar la voluntad de vacunación.



Se pueden inscribir en la plataforma de vacunación desde la página del Ministerio de Salud de la provincia o de la del gobierno de Entre Ríos.





En ese sentido, se refirió a la importancia de que puedan inscribir su voluntad de recibir la vacuna, “porque en el mes de octubre se va a iniciar la vacunación de este grupo de 12 a 17 sin factores de riesgo con la vacuna de Pfizer en un primer momento que es la que tenemos habilitada”, informó. En ese orden, hizo referencia a la vacuna Moderna, que “ está habilitada para utilizar en menores de 18 años, se ha utilizado en nuestra provincia y hemos avanzado en gran medida con los chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo , los cuales ya están en etapa de recibir su segunda dosis”, detalló.



En lo que respecta a cómo se va a desarrollar la vacunación en este grupo, dijo que “se va a iniciar como con los otros grupos por las edades, en orden decreciente, primero con los de 17, luego con los de 16 y en ese sentido vamos a ir avanzando en toda la provincia”, precisó el funcionario de salud.



“Es un grupo muy grande en la provincia, se estiman más de 100.000 chicos entre esas edades y es esencial que podamos tener lo antes posible inmunizado este grupo, porque si bien no ha habido en su gran mayoría casos graves o fallecidos en gran medida en estas edades, sí es importante tenerlos inmunizados para disminuir un poco la trasmisión y, por supuesto, van a empezar a ser un grupo susceptible porque gran parte de la población mayor de 18 ya se encuentra vacunada con las dos dosis”, explicó.



En tanto, mencionó que a nivel mundial no son muchos los países que han iniciado la vacunación en menores de 18. “Argentina en lo que respecta a meses anteriores inició con comorbilidades con este grupo etario y el mes de octubre en Argentina y en nuestra provincia va a ser el mes de la vacunación de los adolescentes sin factores de riesgo”, afirmó.



Ingreso de vacunas



Por otra parte, en lo que refiere a la recepción de vacunas en la provincia, dijo que en esta semana “como novedad tuvimos el ingreso de nuevos tipos de vacunas, que no habíamos recibido en semanas y meses anteriores. Nos referimos a la vacuna CanSino, que tiene la particularidad de ser de una sola dosis y tiene la indicación para utilizarse en las zonas de difícil acceso o con personas que por cuestiones culturales, socio económicos o laborales tengan o sea más complejo hacer los esquemas de dos dosis”, precisó y agregó: “Esto facilita y nos hace llegar a algunos puntos de la provincia donde era bastante complejo”.



“Otras de las vacunas que ha ingresado en esta semana es la vacuna de Pfizer, esta vacuna tiene, también, como característica poder ser utilizada en menores de 18 años”, indicó.



En relación al ingreso de vacunas, informó que “más de 1.600.000 dosis han entrado en la provincia de los distintos tipos de vacuna y ya se han distribuido en todos los puntos”.



En lo que refiere al monitor provincial, al día de hoy “hay más de 1.360.000 dosis aplicadas y registradas. Más de 850.000 personas en nuestra provincia han tenido ya la primer dosis inoculada y más de 500.000 personas ya presentan el esquema completo”, detalló.



Por otra parte, al referirse a los grupos de riesgo, informó que “el 92 por ciento de los mayores de 50 años ya tiene al menos una dosis y de ese número el 74 por ciento ya tiene los esquemas completos. En relación a los mayores de 18 años, ya esto es teniendo en cuenta los habitantes de toda la provincia, el 86 por ciento es un excelente número, ya tiene aunque sea una dosis y estamos superando el 50 por ciento de los mayores de 18 con el esquema completo”, remarcó.



“Es esencial el avance del Plan de Vacunación y más teniendo en cuenta las nuevas variantes, poder garantizar los esquemas de las personas. En el esquema completo, por supuesto, la eficacia y la efectividad dentro de las vacunas se va a su máximo porcentaje y ha demostrado y tiene que ver en parte, con la merma de casos y con más que nada con las disminución de los casos graves en las personas de riesgo”, sostuvo y apuntó que eso “tiene que ver con la vacuna, es una de las variables y tenemos que seguir avanzando en ese sentido”, enfatizó el funcionario de Salud.