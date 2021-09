ATE insiste con una recomposición salarial para el sector Salud y evaluará medidas

Durante la paritaria sectorial de Salud –y debido a la presencia de representantes de los Ministerios de Gobierno y Economía– los paritarios de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitaron discutir el salario de los trabajadores de este sector, “uno de los más rezagados salarialmente del Estado provincial, con trabajadoras y trabajadores que tienen 20 años de antigüedad y no llegan a salarios de 50 mil pesos mensuales”, se remarcó desde el sindicato.



El Ejecutivo volvió a responder que no está dispuesto a analizar mejoras en los salarios porque “no es el ámbito para discutir este tema”.



“Hay un límite que nos quieren marcar cuando plantean en qué mesa se trata este tema”, lamentó Luján. Y remarcó: “Nosotros, muy lejos de ese tecnicismo, decimos que la paritaria de salud, el sector que fundamentalmente ha trabajado y bancado todo este proceso de pandemia, debería haber sido una muestra del reconocimiento a este sector. Y en lo único que se puede trasladar ese reconocimiento es en un adicional para los compañeros”.



Sostuvo además que “si hubiese voluntad política del Gobernador y conexión entre todos sus ministros para poder evaluar la situación crítica salarial del sector salud, habría posibilidad de avanzar en un adicional que contemple la necesidad que se tiene”.



La prosecretaria administrativa de ATE cuestionó a las autoridades del Gobierno provincial porque “se ponen en técnicos cuando lo que tienen que hacer es bajar a los hospitales y a la compañerada que está poniendo el lomo”. Apuntó al respecto: “Han dejado muy de lado a la clase trabajadora y no han recogido el guante de la necesidad, incluso pese a los números de las elecciones del domingo”.



También afirmó: “Los resultados de las PASO nos marca que estamos por el camino correcto reclamando la reapertura de la paritaria general y tratando de obtener un monto para el sector salud, que es el que más necesita”.



Consultada sobre qué pasos seguirá ATE, la gremialista respondió: “Entre mañana y el lunes tendremos un Plenario de secretarios generales y esta situación seguramente nos llevará a encarar un plan de lucha. No hay otro camino porque las necesidades son urgentes”.



· Discrepancias por los francos adeudados



Por otro lado, Luján informó a esta Agencia que se registraron divergencias entre el informe de las auditorías realizadas por el Ministerio de Salud en cuatro hospitales de la provincia para determinar la cantidad de francos acumulados en el sector Enfermería, y los números que maneja el sindicato.



Según la gremialista, en rigor “el problema es en el mismo Estado, porque el personal del hospital contabiliza los francos de una forma y el Ministerio de Salud, de otra”.



Pero finalmente, el informe presentado por la cartera sanitaria el miércoles en la paritaria sectorial de Salud indica que “están al día, que no se deben francos”, mientras que ATE sostiene que se encuentran “pendientes francos no reconocidos que superan las siete mil horas-franco y que corresponden no sólo al 2021, sino también a años anteriores”, incluso a 2018.



Ante esta diferencia, se encarará “una auditoría más profunda en determinados servicios”, precisó Luján. Además resaltó que, cuando se definan los números, desde ATE se solicitará que esos días sean abonados a los trabajadores.



· Ropa de trabajo



Otro punto que tratados durante la paritaria sectorial se relaciona con la ropa de trabajo. “Propusimos que se genere una norma para lugares críticos, como cocina o lavadero, que estipule que cada determinado tiempo el Ministerio otorgue la ropa correspondiente. Vamos a ir trabajado sobre eso”, comentó la gremialista.



La próxima reunión será solicitada por las entidades sindicales una vez se concreten los puntos pendientes. (APFDigital)