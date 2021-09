VUEVE EL FUTBOL DE PRIMERA A FEDERAL

El Torneo " Pedro Antonio Clauser " comienza con su primera fecha en el Club Ateneo El mismo estará compuesto por dos zonas que son integradas de la siguiente manera : Zona 1 Malvinas - Talleres - Ateneo - Nueva Vizcaya - Itati - El Silbido Zona 2 Escuela Dieguito - Las Delicias - Defensores del Sur - Las Flores - Cuatro Hachazos Primera Fecha Sábado 18 de septiembre cancha Club Atenel 13 . 00 hs : Escuela Dieguito vs Las Delicias 15 : 00 hs : Itati vs El Silbido Domingo 19 de septiembre Club Ateneo 11:00 hs : Malvinas vs Talleres 13: 00 hs : Ateneo vs Nueva Vizcaya 15 : 00 hs : Defensores del Sur vs Las Flores Libre : Cuatro Hachazos El valor de la entrada fue estipulado en $ 100 , No se venderán entradas anticipadas Club responsable de las entradas Cuatro Hachazos El día jueves será el último dia para que los clubes puedan abonar y habilitar los pases más la cuota social y deudas A la hora 20.30 se estará realizando el sorteo de las ternas arbitrales. Se procedió a dar lectura ingreso de nota del Sr Gallegos Walter. Se recibieron presupuestos de empresas locales para la prestación de servicios de ambulancia y enfermeros. Confirmado el llamado a la Asamblea de renovación de autoridades para el próximo 7 de Octubre. Accesos al predio deportivo del Club Ateneo Ingreso de visitantes por el Este Jugadores por la zona media central Locales por el sector Oeste Una vez finalizado los encuentros los planteles deben retirarse de los sectores habilitados atento a los protocolos sanitarios Los Torneos habilitados deberán adecuarse al protocolo que ya fue presentado ante la autoridad correspondiente , dicho protocolo es susceptible de ser adaptado según la dinámica de la situación epidemiológica" Los jugadores para poder participar de los encuentros que se programen deberán contar al menos con una dosis de vacunación , cuyo carnet se presenta antes del ingreso al Estadio El ingreso de espectadores es de 400 personas de acuerdo a lo establecido por las normativas provinciales y con uso obligatorio de barbijo y el distanciamiento social correspondiente